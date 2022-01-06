Wolff: "Masi'yi görevden almak F1 için bir çözüm değil"

Mercedes patronu Toto Wolff, FIA yarış direktörü Michael Masi'den kurtulmanın, F1 için bir çözüm olmayacağını ve "bütün karar alma sisteminin" iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Masi, Abu Dhabi finalinde yarışı güvenlik aracının ardından son turda yeniden başlatıp, sadece Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almasına izin verince, yarışı yönetme şekliyle eleştirildi.

Wolff, tüm tur bindirilen araçlar turlarını geri almadığı için, FIA'nın kendi spor kurallarının ihlali olan bu duruma karşı öfkesini dile getirdi.

Verstappen, yarış başlatıldığına taze lastikleriyle Hamilton'ı geçerek ilk şampiyonluğunu aldı. Mercedes yarıştan sonra protestoda bulundu ancak hakemler tarafından reddedildi. Takım daha sonra temyize gitme niyetinde olduklarını belirtti ancak bundan vazgeçti.

Yeni bir yarış direktörü atamanın, F1 için bir çözüm olup olmayacağı ve FIA'nın kararlarına olan güvenini yerine getirip getirmeyeceği sorulan Wolff, yönetim kurulu genelinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini söyledi.

Wolff, RacingNews365.com'un da dahil olduğu bir röportajda, "Korkarım yarış direktörünü değiştirmek bir çözüm değil. Bütün karar alma sisteminin değişmesi gerekiyor."

"Bence yarış direktörü kesinlikle büyük bir baskı altında ve bunun bir kısmı da bizim yüzümüzden."

"Daha tutarlı bir karar alma sistemi isterdim. Böylece yıl boyunca olan bütün tartışmalardan kaçınmış olurduk."

"Abu Dhabi'deki son olay, kesinlikle en büyük etkiyi yarattı. Spor açısından felaket bir etkisi vardı çünkü dünya şampiyonunu belirledi."

"Ancak sezon boyunca bir ileri bir geri gittik. Bazen bundan zararlı çıktık bazen de şanslıydık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Abu Dhabi finalinden birkaç gün sonra F1, yarışın güvenlik aracı prosedürü üzerinde, sürücülerden gelen geri bildirimler de dahil olmak üzere "ayrıntılı bir inceleme" planladıklarını açıkladı.

Wolff, herkes birlikte çalışırsa, bundan bir ders çıkarılabileceğini ve gelecekte bundan yararlanılabileceğini umuyor.

Wolff, "Hepimiz, takımlar, sürücüler, FIA ve spor bir arada olursak, karar alma sistemini değiştirebileceğimize ve sporu güçlendireceğimize eminim."

"Bence bu gibi durumlar, her ne kadar acı verici olsa da, daha iyi olmak için bir fırsat." diye ekledi.