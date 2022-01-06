Russell: "Hayatımın en yoğun yılına hazırım"

Russell, Williams ile geçirdiği üç yılın ardından 2022'de Mercedes'e geçerek, Lewis Hamiton'ın takım arkadaşı oldu.

İngiliz sürücü, Mercedes'in genç sürücü programında GP3 ve Formula 2 şampiyonlukları alarak geçirdiği beş yılın ardından Mercedes ile F1'de yarışma şansı elde etti.

Russell, sezon sonu röportajında Autosport'a, 2022'de rekor 23 yarışlık bir takvim boyunca Mercedes'le yarışacak olmanın, bunu şimdiye kadarki en yoğun yılı yapacağını söyledi.

Russell, "Yılın başında güzel bir tatil yapacağım."

"Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü gelecek yıl yarış programı ve işimin pist dışındaki reklam tarafı yüzünden, hayatımın en yoğun yılı olacak."

"Williams'tan gelen biri olarak, bulunduğumuz pozisyondan dolayı çok fazla reklam yapmadığım için bir yandan şanslıydım. Mercedes'te ise tonlarca sponsorluk ve sürücülerin ilgilenmesi gereken ortaklık var."

"Bunlar aynı zamanda COVID varken yapılacak. Tüm sürücüler ve takımlar yoğun olacak çünkü ortaklar 18 aylık bir kayıp yaşadılar."

"Hem pistte hem de pist dışında inanılmaz yoğun olacak. Bu yüzden Ocak ayında 10 gün ara vereceğim, güzel bir tatil yapacağım, kendimi yenileyeceğim ve Ocak ortasında gelip her şeyimle orada olacağım." dedi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, yeni düzenlemelerle birlikte sekizinci dünya şampiyonluğunu devam ettirmeye çalışırken takıma Russell'ı getirdi.

Bu geçiş Russell'a, Williams ile arkada geçirdiği üç yılın ardından ilk defa gridin önünde olma fırsatını verdi.

Russell, Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla 2020 Sakhir Grand Prix'sinde Mercedes koltuğuna oturmuştu. İngiliz sürücü sıralama turlarında ikinci olmuş ve yarışın çoğunu lider götürmüştü ancak daha sonra lastiği patladığı için galibiyet alamamıştı.

Russell, yeni aracın geliştirilmesinde rol oynadığı ve uzun zamandır örnek aldığı Hamilton'ın takım arkadaşı olduğu için heyecanlı.

Russell, "Yeni araçları ve sunacağı imkanları görmek için gerçekten heyecanlıyım."

"Bu oldukça heyecan verici ama aynı zamanda, sezon boyunca iyileşecek bir aracın gelişiminde rol oynamak, tasarımcılarla çalışmak, simülatörde çalışmak ve emek vermek de çok heyecanlı."

"Yarışta en hızlı olan kazanacak diye bir şey olmayacağına eminim. Kesinlikle bazı ilginç tasarımlar olacak ve açılış testlerinde veya yarışlarda galibiyet alacak bazı zayıf takımlar olabilir."

"Kim, en hızlı ve en iyi şekilde gelişirse ve gelecek yıllar için temellerini inşa ederse o kazanacak. Bu yüzden mühendislik açısından çok heyecanlıyım."

"Ayrıca Lewis ile takım arkadaşı olmak da son derece heyecan verici. Gelmiş geçmiş en iyi sürücünün yanında olmak benim için bir ayrıcalık."

"Bu, kendimi geliştirmek ve nasıl çalıştığımı görmek için inanılmaz bir fırsat." dedi.