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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, takvimdeki yarış sayısını "en fazla" 25'e çıkaracak

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Formula 1, takvimdeki yarış sayısını "en fazla" 25'e çıkaracak
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, takvimdeki yarış sayısını 25'e çıkarabileceklerini, ancak bunun "maksimum rakam" olduğunu dile getirdi.

Formula 1 takvimindeki yarış sayısı, artan talep ve ticari anlaşmalardan ötürü her geçen yıl artıyor. Geçmişte 15-17 yarış olan takvim, günümüzde 23 yarışa çıkmış durumda.

Diğer tarafta takvime girmek isteyen çok daha fazla ülke var ve bunun için Formula 1 yönetimiyle görüşme halindeler.

Bu yıl takvimdeki yarış sayısı 23'e çıktı ve takımlar, bunun maksimum rakam olduğunu söylüyorlardı. Çünkü yarış sayısı arttıkça, takım personelinin evlerinden uzak kaldıkları süre de artıyor.

AutoWeek ile olan özel röportajında yeni F1 CEO'su Stefano Domenicali, maksimum yarış sayısı sorulduğunda yanıtı şöyle oldu: “Sezon başına maksimum yarış sayısı 25. Bu, tartışılan teorik rakam. Ancak bu yıl COVID-19 kaynaklı zorluklara rağmen rekor sayıda yarış planlıyoruz. Önce 23 yarışlık bir takvime nasıl tepki vereceğimizi görmeliyiz."

"Takvim söz konusu olduğunda, yarışların sayısı hakkında her zaman bir tartışma var: Bu yarış sayısı az mı yoksa çok mu? Ancak burada asıl önemli olan iyi bir mücadeleye sahip olmak. İşte o zaman yarış sayısında bir denge bulmak daha kolay olacak. Bu yüzden yarışları olabildiğince zor ve duygusal olarak yoğun hale getirmek gerekiyor."

Domenicali, bu yıl 23  yarışın tamamını gerçekleştirebilmelerini umuyor.

"Zaman zaman zorlaşsa da bu yılı tam sezon geçmek mümkün. Esnek bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Tüm organizatörlerle iletişim halindeyiz."

"Sezon başında yarışları seyircisiz veya sınırlı sayıda taraftarla yapmamız gerekse bile, herkes yarışların gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapıyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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