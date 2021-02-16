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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'ın gelişiminden çok etkilendim"

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Ricciardo: "McLaren'ın gelişiminden çok etkilendim"
Ekleyen:
, Editör

McLaren'ın yeni pilotu Daniel Ricciardo, McLaren F1 ekibinin gelişiminden çok etkilendiğini ve takıma katılma kararında bunun çok büyük bir rol oynadığını söyledi.

2018'de Red Bull'dan ayrılma kararı aldıktan sonra McLaren'ın teklifini geri çeviren Ricciardo, o dönem Renault'ya imza atmıştı.

Ancak Ricciardo, geride kalan iki yılın ardından takımdan ayrılmayı ve bu kez McLaren'ın teklifini kabul etmeyi seçti.

Dün takım lansmanında konuşan Ricciardo, "Sanki sözleşmeyi uzun bir zaman önce imzalamışım gibi geliyor! Çünkü her şey geçen yılın Mayıs ayında, neredeyse dokuz ay önce gerçekleşti. Yine de işte nihayet McLaren Teknoloji Merkezi'ndeyim, bu takımın üniformasını giyiyorum ve hepsi gerçekten yaşanıyor."

"Takımın özellikle son birkaç yılda kaydettiği ilerlemeden etkilendim ve bu projeye dahil olmak istedim. Neyse ki duygularımız karşılıklıydı!"

"McLaren ile görüşmelerin seyri hakkında konuşursak, bu tamamen farklı bir hikayeydi. Geçen yıl genel olarak çok garip geçti ve o bahar aylarında Avustralya'da, Wi-Fi'nin zayıf çalıştığı bir çiftlikte yaşıyordum. Cep telefonlarından bahsetmiyorum bile! Tüm bunların ortasında, gelecek planlarım hakkında düşünmeye ve bir sözleşme görüşmesi yapmaya çalıştım."

"Sadece ebeveynlerime veya antrenörüm Michael'a danışabilirdim, onlarla iletişim kurmaktan yorulduğumda tek bir seçeneğim vardı: gidip bir koyun veya inekten tavsiye istemek! (gülüyor) Çünkü çiftlikte başka kimse yoktu. Durum oldukça benzersizdi."

"Ancak orada, medeniyetten uzak şekilde vahşi doğada olduğum için, her şeyi açıkça hayal edebildim ve planlayabildim. Bir sözleşme görüşmesi yapıyorsanız, oldukça önemli bir karar alıyorsunuz demektir. Bunu bu şekilde yapmak aslında bir bakıma hoştu."

"Ancak bu takımla sözleşme imzalamadan çok önce McLaren taraftarı oldum. Formula 1'i çocukluğumdan beri seviyorum ve o zamandan beri iki takımı hatırlıyorum: Ferrari ve McLaren. Ayrıca Ayrton Senna'yı destekliyordum. Geçen iki yıl içinde Renault'da çalışırken Alain Prost ile iletişim kurmak benim için çok ilginçti. Bu harikaydı!"

"Bu arada, zaten bir Formula 1 sürücüsü olduğumda ve yeterince para kazandığımda, kendime aldığım ilk hediyelerden biri bir McLaren spor otomobiliydi. O zamanlar Red Bull için sürüyordum, bu yüzden satın aldığımı saklamak zorunda kaldım, ancak şimdi, McLaren'a geçtiğim için bundan yararlanacağım ve daha iyisin sipariş vereceğim. Genel olarak, bu markanın uzun süredir hayranıyım!" dedi.

Ricciardo, yeni sezonda takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını da ekledi.

“Sonunda McLaren'da çalışmaya başlamak harika! Bir McLaren sürücüsü olduğum için çok heyecanlıyım ve başlamak için sabırsızlanıyorum."

"McLaren son birkaç yıldır harika bir hava yakaladı ve ekibin bu olumlu ivmeyi sürdürmesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Son birkaç haftayı İngiltere'de geçirdim ve takıma tam olarak entegre olmaya çalıştım. Böylece sezonun başlangıcı için mümkün olduğunca hazırlanabiliriz."

"Şimdiye kadar tanıştığım herkes beni çok sıcak karşıladı ve fabrikanın çevresinde gerçek bir birlik, odaklanma duygusu ve çok fazla heyecan var!"

"Motiveyim ve yeni Formula 1'in sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Her şeyimi vermek istiyorum. Artık kariyerimde bir sonraki bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum."

 

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Editör Kemal Şengül

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