Ricciardo, "ters grid" olmadığı için sprint yarışı fikrine açık

Formula 1, hafta sonunu daha heyecanlı hale getirebilmek adına hafta sonu yarış formatını değiştirme kararı almıştı.

Henüz resmi olarak kabul edilmese de, bu plana göre cuma günkü ilk antrenman seansından sonra normal bir sıralama turları yapılacak. Ardından cumartesi günü, gridi bu sıralama turlarının sonucuna göre belirlenmiş 100 kilometrelik kısa bir sprint yarışı düzenlenecek.

Bu sprint yarışının pazar günkü yarışın gridini belirlemesi planlanıyor.

Geçmişte, ters gridli sprint yarışı fikri pilotlar tarafından beğenilmemişti ve neredeyse herkes bu karara karşı çıkmıştı.

Ancak McLaren pilotu Daniel Ricciardo, yeni formatı destekliyor gibi görünüyor. Bununla beraber bir şartı var: galibiyetin değerinin düşmemesi.

Ricciardo, "Açıkçası ilk başta bu konuda biraz endişeliydim. Ancak bu fikrin içerisinde ters grid yok ve bu yüzden bu fikre ters gridli bir yarıştan daha sıcak bakıyorum."

"En iyi isimler ve en iyi takımlar hâlâ zirvede yer alabiliyorsa ve bu duruma el atılmıyorsa ya da yapay olarak değiştirilmiyorsa, o zaman dediğim gibi bu fikirden daha az korkuyorum. Şahsen rekabet etmek benim en çok sevdiğim şey. Daha fazla yarış ve daha az antrenman yapmayı çok isteriz. Bu yüzden muhtemelen istediğim yönde gelişen bir şey."

"Bence en önemli şey, bir F1 galibiyetinin değerinin korunması. Bir galibiyetin olması gerektiği kadar büyük hissettirmesi gerekiyor. Asla bir F1 galibiyetinin olması gerekenden daha düşük değerde hissettirmesini istemiyorum."

"Aynı değeri taşıdığı sürece, kesinlikle bu fikre daha açığım." dedi.

Takım patronu Andreas Seidl da McLaren'ın bu fikre destek verdiğini, ancak ayrıntıları görüşmek için daha fazla vakte ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Seidl, "McLaren olarak bu görüşmeleri destekledik.

"Geçen yıl farklı yarış formatlarını düşündüğümüzde, örneğin -ters grid fikriyle- güç düzenin yapay olarak değiştiriliyor olması, desteklediğimiz bir şey değildi."

"Şu anda yaptığımız görüşmelerde ise durum böyle değil. Bu yüzden destek verdik."

"Her zaman olduğu gibi, şeytan ayrıntıda gizlidir ve bir şekilde bunu çözmek çalışma grubunun elinde olacak."

"Tüm takımların desteğine ihtiyaç var ve bu benim gerçekleşeceğinden emin olduğum bir şey. Aslında bu yıl böyle bir şey denemek için sabırsızlanıyoruz ve sonrasında gelecek için hangi yöne gideceğimizi göreceğiz." dedi.