Formula 1 artık Rusya'da yayınlanmayacak

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F1 geçtiğimiz hafta, Rusya Grand Prix'si organizatörleri ile olan sözleşmenin feshedildiğini ve ülkede tekrar yarış yapılmayacağını açıklarken, Haas takımı da Rus sürücü Nikita Mazepin ve Uralkali ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.

Formula 1 şimdi de, F1'in bölgesel yayın hakkı sahibi Match TV ile olan sözleşmesini feshetti ve Rusya ile tüm bağlarını kopardı. Rusya'nın resmi spor yayıncısı olan Match TV, 2015 yılında yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulmuştu.

Formula 1'in tüm abonelik hizmetleri de aynı şekilde ülkeden çekildi.

Ülkedeki Formula 1 taraftarları artık, 'anlık araç üstü görüntüleri' olarak bilinen yayınlara, F1 TV Pro'ya ve arşiv hizmetlerine erişemeyecekler.

Kısacası, korsan yayınlar dışında artık Rusya'da Formula 1 izlenemeyecek.

Match TV, 2015'te Gazprom Media ile birlikte kurulmuştu. Çoğunluk hisseleri Rus hükumetinin elinde bulunan enerji şirketi Gazprom, aynı zamanda eskiden WEC'de yarışmakta olan G-Drive takımının da sahibi. Takım, geçtiğimiz hafta pilotları Daniil Kvyat ve takım patronu Roman Rusinov'un FIA tarafından belirlenen taahhütnameyi imzalamaması sonucu şampiyonadan uzaklaştırılmıştı.

F1 yayınlarının iptali, sporun Rusya'daki varlığının sona ermesi adına dördüncü ve son adım oldu. Askeri harekattan iki gün sonra yarış iptal edildi, sonrasında da Haas, Uralkali sponsorluğunu ve Nikita Mazepin'in kontratlarını feshetti.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Rusya'ya tepki olarak motor sporları camiasından çeşitli tepkiler ve yaptırımlar da gelmeye devam ediyor.

Ferrari, Kaspersky ile olan sponsorluğunu duraklattığını açıklarken, Nikita Mazepin ve babası Dmitry Mazepin, Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanacaklar listesine alındılar.

Ancak İngiltere resmi kayıtları, Mazepin ailesine Kıbrıs'a kayıtlı holding şirketi Bergton Management aracılığıyla bağlı bir şirket olan F2/3 takımı Hitech Grand Prix'nin çoğunluk kontrolünün 1 Mart'ta Takım Patronu Oliver Oakes'a devredildiğini gösteriyor -bu, FIA'nın Rusya ile ilgili aldığı kararları duyurmasından sadece bir gün öncesi.

Mazepin ailesine danışmanlık yapan Oakes, 14 Ocak'ta da başka bir şirket olan Uralkali Racing Limited'i tescil ettirdi.