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Russell, Mercedes'in sidepod tasarımına rağmen heyecana kapılmıyor

George Russell, gözler Mercedes'in sidepod tasarımında olmasına rağmen heyecana kapılmadığını çünkü henüz gerçek tempoları görmediklerini belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell, Mercedes'in sidepod tasarımına rağmen heyecana kapılmıyor
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Bahreyn testinde gözler tamamen Mercedes'e çevrildi ve takımın neredeyse sidepoda sahip olmayan W13'ü, pek çok kişiyi şaşırttı.

Bunun büyük bir avantaj getireceği yorumları var fakat George Russell, aracın hızının görünüşünden daha önemli olduğunu belirtti.

Russell,  “Evet, ilginç görünüyor ama önemli olan görünüş değil. Bana göre ne kadar hızlı olduğunu öğrenmeliyiz, bu daha önemli."

"Şimdilik bunu bilemeyiz. Tabii ki bu sabah çok ilgi gördü ve kişisel olarak böyle yenilikçi bir yaklaşımda bulunan bir takımla beraber olmaktan gurur duyuyorum. Bu kadar etkileyici çözümler sunmaları harika ama yine de hızın her şeyden önemli olduğunu unutmamalıyız."

"Takım daha fazla yere basma kuvveti elde etmeye çalışıyor fakat şimdi herkes araçlarını giderek daha fazla geliştiriyor ve sezon ilerledikçe ne kadar değişeceklerini göreceğiz. Red Bull, Ferrari ve hatta Williams'ın araçlarına bakarsanız, hepsi birbirinden çok farklı. Bu harika!"

George Russell, Mercedes W13, locks up

George Russell, Mercedes W13, locks up

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat şimdi birinin gözle görülür bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Takımların geneline bakarsak, şu anda en iyi görünen takım Ferrari. Sıralama temposunda çok hızlılar ve tutarlı görünüyorlar. Araçlarının yan sidepodlarına bakın: hiç Mercedes veya Red Bull gibi değiller. Fakat neyin ne olduğunu zaman gösterecek. Gerçek tabloyu önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Şimdilik, sonuç çıkarmak için çok erken."

"Kişisel tarafta, Mercedes'te çalışırken kendimi çok rahat hissediyorum çünkü bu takımı uzun zamandır tanıyorum ve hemen işe koyulma fırsatım oldu. Lewis'le harika bir ilişkimiz var. Her iki sürücünün de takıma karşılaştırılabilir geri bildirimler sağlaması ve aynı yönde hareket etmeye zorlaması çok önemli. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor." dedi.

Russell'a ayrıca Nikita Mazepin'e attığı destek mesajı da soruldu.

İngiliz sürücü, "Nikita'yı çok uzun zamandır tanıyorum, bir zamanlar takım arkadaşıydık (Avrupa Formula 3 ve GP3'te) ve o, kariyeri boyunca Formula 1'in hayalini kurdu."

"Şimdi bariz sebeplerden dolayı hayali kayboldu. Ben de ona 'Cesaretini kaybetme' diye mesaj gönderdim. Hepsi bu kadar." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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