Horner, Mercedes W13'ün illegal olup olmadığına dair yorumda bulunmamış

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Bahreyn testleri bu sabah itibariyle start alırken, gündemi sarsan takım bu defa Mercedes oldu. Mercedes, günlerdir kulislerde konuşulduğu gibi sidepod içermeyen radikal bir araç tasarımıyla Bahreyn'e geldi.

Tasarımın yasallığı konusunda ise tartışmalar gecikmedi, hatta Red Bull takım patronu Christian Horner'ın "araç yasal görünmüyor" şeklinde bir demeç verdiği iddia edildi.

Fakat F1TV muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Horner, böyle bir yorumda bulunmadığını söyledi.

Horner, "Vermemiş olduğum demeçleri her bir tarafta görmek beni şaşırttı fakat sezon başlıyor."

"Açıkçası Mercedes'in yeni tasarımına fazla dikkat etme fırsatım olmadı. Kesinlikle çok farklı bir konsept fakat bu konuyla aerodinamistlerimiz ve mühendislerimiz ilgilenecekler." dedi.

Kural kitabına göre, aracın yan tarafının ön kısmında, belirtilmiş bir şekle sahip bir hava girişi bulunması gerekmekte. Barcelona'da Mercedes bu geleneksel tasarımı tercih etmişti. Bahreyn'de ise takım hem kural kitabına göre, hem de bütçe sınırına göre epey sınırda bir araca sahip.

Bu konuyla ilgili bir adım atıp atmayacakları sorulduğunda Horner, "Bu tasarım hem sizin hem de benim teknik yetkinliğimin ötesinde bir şey. Bırakın herkes neyin ne olduğunu biraz anlasın. Belli ki ilk defa böyle bir tasarımla karşı karşıyayız aracı sadece bu sabah gördük."

"Bu tasarım oyunun kurallarını değiştirir mi? Hiçbir fikrim yok." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images