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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, ertelenen yarışlar yerine Sanal Grand Prix serisi yapacak

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Formula 1, ertelenen yarışlar yerine Sanal Grand Prix serisi yapacak
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 12:02

Formula 1 yönetimi bugün yaptığı açıklamada, aralarında pek çok F1 sürücüsünün de olacağı yeni bir F1 E-Sport Sanal Grand Prix'ini tanıttı.

Serinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken, COVID-19 salgınının yarış takvimindeki pek çok yarışı etkilemesi oldu.

Ortaya çıkan bu sanal seri, takvimde ertelenen yarışların yerine yapılacak ve bu hafta yapılması planlanmış olan ancak ileri tarihe ertelenen Bahreyn Grand Prix'inin e-spor yarışı, 22 Mart Pazar günü yapılacak. Ertelenen yarışların yerine yapılan sanal yarışlar, ertelenen yarışların gerçek tarihlerinde yapılacak ve serinin Mayıs'a kadar devam etmesi planlanıyor.**

Serinin ilk yarışında an itibariyle F1 gridinde bulunan sürücülerin yanında pek çok ünlü isim de bulunacak. Katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla yarışa katılacak olan tüm sürücüler organizasyona uzaktan katılım yapacak. Anlatımcılar ise Gfinity E-Spor Arena'dan (gerekli olduğu durumda uzaktan katılım ile) yayın yapacaklar. 22 Mart'ta yapılacak olan yarış Türkiye saati ile saat 23:00'da başlayacak. 

Seride, Codemasters tarafından geliştirilmiş olan Formula 1'in resmî video oyunu F1 2019 kullanılacak ve yarış bilgisayar platformunda yapılacak. Yarış Sakhir pistinde yapılacak ve 28 tur atılacak. Yarışın canlı yayını ise Youtube, Twitch ve Facebook'ta, Formula 1'in resmî kanalları üzerinden yapılacak. Yarışın bir buçuk saat sürmesi planlanırken sürücüler, yarış öncesinde sıralama turlarına çıkacak. 

Sürücüler arasında bulunan oyun yetenekleri farklılığı sebebiyle oyunun ayarları yarışın rekabetçi ve eğlenceli olması için ayarlanacak. Buna araç performansının eşit olduğu, araç ayarlarının düzeltildiği ve sürücülerin kendi isteklerine göre kullanacağı ABS ve çekiş kontrol sistemi durumları da dahil. 

Seri tamamen eğlence amacı gütmekte. Dünya'nın etkilendiği bu durumdan etkilenmemiş bir senaryoyu yarış taraftarlarına sunmak amacıyla kurulan seri, resmî olan Dünya Şampiyonası puanlarını etkilemeyecek. 

Yarışların olmadığı hafta sonlarında ise Formula 1 online yarışları düzenleyecek. Taraftarlar bu yarışlarda F1 sürücüleri ile kafa kafaya yarışma şansı bulabilecek. Bu organizasyon ile ilgili detaylı açıklama, ilerleyen haftalarda Formula 1'in sosyal medya hesaplarından açıklanacak. 

F1 Dijital İşletme Girilişimleri ve E-Spor başkanı Julian Tan şunları söyledi: "F1 E-Spor Sanal GP türünde bir fikri başlatmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu organizasyon ile beraber, belirsizlikle yaşadığımız bu zamanlarda taraftarlarımızın sporda göremediği aksiyonu buraya taşımaya çalışıyoruz. Hiçbir büyük ligin yapılamadığı bu zamanlarda e-sporun artı yanlarını kullanabilmek bizim için çok önemli."

Codemasters CEO'su Frank Sagnier ise şunları söyledi: "F1 E-Spor Sanal Grand Prix serisinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Sportif organizasyonların durdurulduğu bu günlerde, resmî F1 oyununun sporda yaşanan bu boşlukları, yetenekler ile dolu bir kadro ile kapatması çok güzel bir şey. Bu seri rekabetçi olacak, aksiyon dolu olacak ve katılan herkes çok eğlenecek."

"Gfinity olarak, F1 E-Spor Sanal Grand Prix serisinin dizaynına ve yapımına sağladığımız katkıdan dolayı büyük bir gurura sahibiz. Bu seri sayesinde sanal yarış keyfi, Formula 1 ve E-spor taraftarı olan pek çok insana aktarılacak. Aksiyon dolu olacak olan sanal Bahreyn GP'si, F1 sürücülerinin ve misafir ünlülerin kafa kafaya yarışacağı bir ortam olacak. Böylece sporun milyonlarca sayıda bulunan taraftarlarının yüzlerindeki gülümsemeyi tekrardan geri getireceğiz."

*F1 2019 video oyununda bulunmayan ancak 2020 takviminde bulunan pistler alternatif Grand Prix'ler ile değiştirilecek. 

**Coronavirüs salgınının gidişatına göre daha çok yarışın iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda F1 E-Spor Sanal Grand Prix'i Mayıs ayının ötesinde de devam edecektir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Editör Efe Kahya

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