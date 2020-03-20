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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bu spor benim hayatım, sporun rolü de hayatıma dahil"

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Vettel: "Bu spor benim hayatım, sporun rolü de hayatıma dahil"
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 12:38

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, iptal edilen Melbourne yarışı öncesi Motorsport.com'a çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Avustralya GP'si hafta sonunda bir McLaren personelinin coronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve İngiliz takım yarıştan çekilme kararı almıştı. Bunun üzerine F1 yönetimi yarışın devam edeceğini söylese de ilk antrenman seansının başlangıcına 2 saatten az bir süre kala hafta sonunun iptal edildiği duyurulmuştu. Sebastian Vettel'in ise Kimi Raikkonen ile beraber, yarışın iptalinin açıklanmasından önce Melbourne'den ayrıldığına dair dedikodular sosyal medya aracılığıyla yayılmıştı. 

Melbourne hafta sonu öncesinde Motorsport.com'a konuşan Vettel, F1'in coronavirüs salgını konusundaki tedbirleri konusunda şunları söyledi: "Bu spor benim hayatım, buna sporun rolü de dahil.

"Spor büyük bir içeriğe sahip, ancak Formula 1 içeriklerini takip etmek isteyen insanlar bu içerikle pazar günü 2 saat ile sınırlı. Ve bu durumdan olaya baktığınızda bizim işimiz eğlence üzerine kurulu. Daha önce de anlatmaya çalıştığım gibi, bence şu anda olanları anlamak çok zor ve bu durumun nereye, nasıl gittiğini kestirmek de zor. Kimse bir cevap veremiyor, ancak bir ölçüde ben de sizin gibi işlerin normale dönmesini istiyorum.

"Bu yüzden insanlar, günlük aktivitelerini değiştirdiğinde biraz normallik istiyorlar. Buna sahip olmak da güzel bir şey.

"Bunu söylemiş olmakla beraber, tabii ki bu sadece F1'i kapsamıyor ama ne zaman evden ayrılırsak bizim sorumluluklarımız başka insanların elinde oluyor. Daha önce anlattığım gibi, hepimiz buraya gelirken uçağa binerek geldik. Hiç kimse buraya yüzerek veya bir tekneye binerek gelmedi. 

"Bu yüzden kendi sorumluluğumuzu bizi uçuran insanların eline verdik. Buna seyahat etmenin yeterince güvenli olduğu durumlar da, virüsün dünyaya yayıldığı durumlar da dahil. 

"Kimse bizi uçağa sokmak için zorlamadı, sizi uçağa binmediğiniz için cezalandırmadı ve kimse beni uçağa binmediğim için dövmek zorunda kalmadı. Bunu özgür düşüncemizle aldık. Burada sevdiğimiz bir şey olan yarış yapma olayını ortaya koymak için bulunuyoruz. Ancak neler olduğunun farkındayız ve bu işin içinde olan herkesin; tüm taraftarların, pistte bulunan yardımcı ekibin, tüm sürücülerin, tüm takım personelinin bu durum hakkında önlem alması gerekiyor."

Vettel aynı zamanda kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu. Hayatının, hayali olan şampiyonlukları kazandıktan sonra nasıl değiştiği üzerine sorulan soruya Vettel şunları söyledi: "Tamamen baktığınız perspektif ile alakalı.

"15 yaşında olup go-kartınızda yarışırken baktığınız açı ile 30 yaşınızda baktığınız açı aynı değil. Bu bakış açısı hayat tecrübesinin yardımıyla değişiyor aslında. Bazı insanlar daha çabuk öğreniyor, bazıları daha geç öğreniyor, bazıları ise hiç öğrenemiyor.

"Bu durum kötü bir şey de olmayabilir. Tamamen nasıl bir kişilik olduğunuza göre değişir aslında. Sizin için önemli olan şeylere göre değişir. Ancak Formula 1'in her şeyin ortasında olduğunu, dünyanın F1 etrafında döndüğünü düşünmek bana göre büyük bir cahillik.

"Üç çocuğa ve belirli bir yaşa sahip olarak biri olarak bunu söylüyorum, ancak durum bundan ibaret değil. Tabii ki de F1'e olan tutkum çok büyük, sporun yeri hala çok merkezi bir konumda ama hayatınız sadece bu spordan ibaret değil."

Vettel son olarak, pek çok yarış pilotunun arasındaki kişilik farklarına rağmen aynı tutkuyu paylaşmalarının normal olup olmadığı üzerine sorulan soruyu yanıtladı ve şunları söyledi:

"Bence bu gayet normal bir şey. Daha önce de dediğim gibi, bu hayatın size kattığı durumlara göre değişiyor. Sizin kendinize kattığınız deneyimlere göre değişiyor. 10 sene veya 15 sene önce hayatınız tamamen yarışmak üzerine kurulmuştu.

"Her şeyin merkezinde yarışmak vardı. Ancak şu anda durum değişmiş durumda. Bu durum benim spora olan tutkumu en küçük bir şekilde bile etkilemedi, ancak bu durum ile beraber daha çok şeyin farkında oluyorsunuz.

"Ufkunuz genişliyor ve pek çok şey hakkında daha farklı bakış açıları elde edip onların farkında oluyorsunuz. O zamandan beri dünyayı görmek için 10 seneye sahiptim, tüm dünyayı görmek için. Ve işim sayesinde bunu rahat bir şekilde başardım. Buna ek olarak neler olduğunu, neler değiştiğini görebiliyorsunuz ve bununla beraber başka ilgi alanlarınızın da geliştiğinin farkına varıyorsunuz. Aslında olgunlaşıyorsunuz."

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Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Efe Kahya

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