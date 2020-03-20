Toto Wolff, Mercedes'ten ayrılıp Aston Martin'e mi geçiyor?

Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki geleceği, Perşembe günü takım patronu Toto Wolff'un Formula 1'in gerçekleştirdiği telefon konferansında yer almamasının ardından şüpheye düşmüş gibi görünüyor.

Dün gerçekleştirilen ve FIA, F1 ve 10 takım patronunun yer aldığı toplantıda, Ferrari'ye yönelik büyük tepkiler vardı çünkü İtalyan ekip önerilen kararlara karşı mesafeli davrandı.

Bununla birlikte Daily Mail, hem Mercedes takım patronu Wolff'un hem de Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll'un Formula 1 tarihinin belki de en önemli toplantılardan birisinde yer almadığını öğrendi.

Hem Wolff hem de Stroll'ün geçen Pazar günü, ertelenen yarışın yapılacağı Avustralya'dan birlikte geri döndüklerine inanılıyor ve Perşembe gecesi - her ne kadar Mercedes tarafından reddedilmiş olsa da- Wolff'un, Stroll'un yakın zamanda önemli bir hisse satın aldığı İngiliz spor otomobil şirketi Aston Martin'in (gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point) takım patronu olacağı iddia edildi.

Bu durumun Hamilton üzerinde de de ciddi bir etkisi var çünkü yıllık 40 milyon sterlinlik sözleşmeye sahip olan Hamilton'ın Mercedes'te kalıp kalmayacağı, genel olarak Wolff'a bağlı.

Hamilton her zaman Mercedes'le sözleşme görüşmelerinde Wolff'un geleceğinin de bir etkisi olacağını söylüyordu.

48 yaşındaki Wolff, Chase Carey'nin emekli olmasından sonra F1'in yeni CEO'su olmak istiyordu ancak Ferrari, rakip takımlardan birinin böyle bir göreve getirilmesi fikrini reddetti. O günden beri Wolff'un geleceği tartışılıyor.

Ayrıca Ola Kallenius son zamanlarda Melbourne yarışın geleceği ve Ferrari ile ilişkiler gibi konularda Wolff'a geri adım attırdı.

Wolff, Hamilton'ın Mercedes'teki başarılarında büyük pay sahibiydi ve takımda kalmasını isteyen isimlerin başında geliyordu. Aynı şekilde Hamilton da Wolff'la çok iyi bir ilişkiye sahip ve yeni gelecek takım patronuyla durum daha karmaşık olabilir.

Bu ayrılık, Hamilton'ın Ferrari'ye geçme olasılığını arttırabilir.

Hem Wolff hem de Stroll, Pazartesi günü 10 takım arasında yapılan bir önceki görüşmede de yer almadı. Bu iki toplantıda Mercedes teknik direktörü James Allison ve Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer yer aldı.

Racing Point'in sahibi olan Stroll, Ocak ayında Aston Martin'in %16,7 hissesini almış ve 2021'de takımın adının Aston Martin olacağını açıklamıştı. Stroll ve Wolff son derece iyi iki arkadaş.

Ferrari sert tepki aldı

Onların yokluğunda, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun özellikle Red Bull takımı patronu Christian Horner ve McLaren'ın CEO'su Zak Brown tarafından sert şekilde eleştirildiği 3.5 saatlik bir toplantı yapıldı.

Daily Mail'ın kaynağı, 'Binotto'nun 2021 düzenlemelerinin ertelemesi konusundaki isteksizliği, gerçek bir öfkeye neden oldu. Ortam çok gerildi. İyilik için rekabet avantajından ödün vermek istemedi." dedi.

Yine de sonunda taraflar orta yolu bulup anlaştılar.