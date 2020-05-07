Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2020 yılında büyük bir gelir düşüşü yaşadı!

paylaşım
yorumlar
Formula 1, 2020 yılında büyük bir gelir düşüşü yaşadı!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 May 2020 13:51

Liberty Media'nın, 2020 senesinin ilk çeyreğinde gösterdiği finansal veriler ile beraber Formula 1 grubunun, COVID-19 krizi sebebiyle ne kadar büyük bir darbe aldığı ortaya çıktı.

Ocak'tan Mart'a kadarki süreçte grubun elde ettiği gelir, 2019'da 246 milyon dolar olarak gösterilirken 2020'de bu sayı 39 milyon dolara kadar düştü. Bu aralığın içinde Avustralya ve Bahreyn yarışlarının kaybı da bulunmakta. 

Her ne kadar bu organizasyonlar yarış düzenleme ödemelerini daha öncesinde yapmış olsa da F1 yönetimi, bu ödemelerin - aynı TV anlaşmaları ve pek çok sponsorluk anlaşmasında da yapıldığı gibi - gelire dahil edilmediğini açıkladı. 

Yarış düzenleme ücretleri, yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarının içinde bulunduğu birincil gelir kaynağında F1, 2019'da 198 milyon dolarlık bir gelire sahipken 2020'de bu sayı 13 milyon dolara kadar düştü. Diğer gelir kaynağındaki düşüş ise 48 milyon dolardan, 26 milyon dolara olan düşüş oldu. 

Yani toplam gelir bakımından 2019'un ilk çeyreğinde 47 milyon dolarlık bir gelir artışı yaşayan Formula 1, 2020'de 137 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Liberty Media'da tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "2020'nin ilk çeyreğinde herhangi bir organizasyonunun yapılmaması ile beraber bu aralıkta F1'in birincil gelir kaynağı, sadece yarış dışı yapılan sponsorluk anlaşmaları üzerine tanımlandı ve kaynak içine hiçbir şekilde yarış düzenleme ödemeleri veya yayın haklarından gelen ödemeler dahil edilmedi."

"Benzer şekilde, diğer ana F1 gelir kaynakları da, Paddock Club tarafından herhangi bir gelir gelmemesi ve diğer olaylara dayalı faaliyetler ile televizyon yayın faaliyetlerinden dolayı azaldı. Şu anda 2020 yılının ikinci çeyreğinde hiçbir yarışın gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz."

F1 işletme masraflarını, 2020'nin ilk çeyreğinde 52 milyon dolardan 43 milyon dolara düşürmeyi başardı, ki bu düşüş, tüm F1 sirkinin Avustralya'ya taşınması ve - Birleşik Krallık hükûmeti tarafından COVID-19 krizi sebebiyle verilen destek amacıyla - çalışanların işten çıkarılmasının Nisan'ı bulduğu göz önüne alındığında, bu etkinin 2020'nin ikinci çeyreğinde kendisini göstermesi bekleniyor. 

Resmi olarak takımlara herhangi bir ödeme yapılmadı, F1'in muhasebe anlayışına göre ödemelerin yarışlar başlar başlamaz ödemelerin yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde takımlara 93 milyon dolarlık bir ödeme yapılmıştır.

Liberty Media'nın bu konu hakkında açıklaması şu şekildeydi: "Bu tür ödemeler, takvimdeki yarışlar arasında orantılı olarak muhasebeleştirildiği için herhangi bir takım ödemesi gideri kaydedilmemiştir. F1 gelirinin diğer maliyetleri büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir ve doğrudan gelir fırsatları ile ilgilidir."

"Bu masrafların düşmesinin en büyük sebebi, yarışların yapılmıyor olması ve kritik olmayan giderlerin ertelenmesi oldu. Avustralya Grand Prix'si ile ilgili taşıma, seyahat ve teknik maliyetler de dahil olmak üzere, 2020 yarış sezonunun başlaması beklentisiyle ilk çeyrekte belirli maliyetler oluşturuldu. Ancak organizasyon, başlangıçtan kısa bir süre önce iptal edildi."

"F1, 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle, Birleşik Krallık hükûmetinin desteklediği yardım programı ve maaş kısıtlaması ile beraber pek çok farklı kemer sıkma politikasını devreye soktu. Bu politikaların etkisi ise ilk çeyreği etkilemedi, ancak etkisini ikinci çeyrek verileri ile gösterecek."

Geçtiğimiz ay itibariyle Liberty, yönettiği şirketler arasında varlık değişimi yaparak F1'e, krizi yönetmek için 1.4 milyar dolarlık bir nakit desteği sağladı. Şirket buna rağmen pozitif kalmaya devam ediyor. 

F1 patronu Chase Carey şunları söyledi: "FIA, takımlar, organizatörler, çalışanlarımız ve diğer tüm önemli partnerlerimize, bu zorlu zamanlarda bize gösterdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

"2020 planlarımızı geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda Formula 1'in uzun dönemdeki geleceğini de yeni yapılan teknik, sportif ve finansal kurallar ile garanti altına almaya çalışıyoruz. Bu kuralların rekabeti ve pist üstü savaşı artırması ile beraber, içinde bulunan herkes için daha sağlıklı bir iş kolu yaratacağından eminiz."

Sonraki haber
Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"

Önceki haber

Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
56 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
MotoGP

Yarış sonrası kutlamada kariyeri biten yarışçı: Bubba Shobert

2s
2
Formula 1

Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor

3
Formula 1

Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"

1s
4
Formula 1

BMW, Formula 1'e dönmeyecek

5
Formula 1

Leclerc: "Sim yarışları, sürücüler arasındaki bağı kuvvetlendirdi"

Son Videolar

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Formula 1, 2020 yılında büyük bir gelir düşüşü yaşadı!
F1

Formula 1, 2020 yılında büyük bir gelir düşüşü yaşadı!

Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"
F1

Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"

Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor
F1

Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor

Spa, F1 yarışı için hükümetten onay bekliyor
F1

Spa, F1 yarışı için hükümetten onay bekliyor

Vandoorne, Formula 1'e dönmeyi düşünebilir
F1

Vandoorne, Formula 1'e dönmeyi düşünebilir

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.