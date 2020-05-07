Formula 1, 2020 yılında büyük bir gelir düşüşü yaşadı!

Ocak'tan Mart'a kadarki süreçte grubun elde ettiği gelir, 2019'da 246 milyon dolar olarak gösterilirken 2020'de bu sayı 39 milyon dolara kadar düştü. Bu aralığın içinde Avustralya ve Bahreyn yarışlarının kaybı da bulunmakta.

Her ne kadar bu organizasyonlar yarış düzenleme ödemelerini daha öncesinde yapmış olsa da F1 yönetimi, bu ödemelerin - aynı TV anlaşmaları ve pek çok sponsorluk anlaşmasında da yapıldığı gibi - gelire dahil edilmediğini açıkladı.

Yarış düzenleme ücretleri, yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarının içinde bulunduğu birincil gelir kaynağında F1, 2019'da 198 milyon dolarlık bir gelire sahipken 2020'de bu sayı 13 milyon dolara kadar düştü. Diğer gelir kaynağındaki düşüş ise 48 milyon dolardan, 26 milyon dolara olan düşüş oldu.

Yani toplam gelir bakımından 2019'un ilk çeyreğinde 47 milyon dolarlık bir gelir artışı yaşayan Formula 1, 2020'de 137 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Liberty Media'da tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "2020'nin ilk çeyreğinde herhangi bir organizasyonunun yapılmaması ile beraber bu aralıkta F1'in birincil gelir kaynağı, sadece yarış dışı yapılan sponsorluk anlaşmaları üzerine tanımlandı ve kaynak içine hiçbir şekilde yarış düzenleme ödemeleri veya yayın haklarından gelen ödemeler dahil edilmedi."

"Benzer şekilde, diğer ana F1 gelir kaynakları da, Paddock Club tarafından herhangi bir gelir gelmemesi ve diğer olaylara dayalı faaliyetler ile televizyon yayın faaliyetlerinden dolayı azaldı. Şu anda 2020 yılının ikinci çeyreğinde hiçbir yarışın gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz."

F1 işletme masraflarını, 2020'nin ilk çeyreğinde 52 milyon dolardan 43 milyon dolara düşürmeyi başardı, ki bu düşüş, tüm F1 sirkinin Avustralya'ya taşınması ve - Birleşik Krallık hükûmeti tarafından COVID-19 krizi sebebiyle verilen destek amacıyla - çalışanların işten çıkarılmasının Nisan'ı bulduğu göz önüne alındığında, bu etkinin 2020'nin ikinci çeyreğinde kendisini göstermesi bekleniyor.

Resmi olarak takımlara herhangi bir ödeme yapılmadı, F1'in muhasebe anlayışına göre ödemelerin yarışlar başlar başlamaz ödemelerin yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde takımlara 93 milyon dolarlık bir ödeme yapılmıştır.

Liberty Media'nın bu konu hakkında açıklaması şu şekildeydi: "Bu tür ödemeler, takvimdeki yarışlar arasında orantılı olarak muhasebeleştirildiği için herhangi bir takım ödemesi gideri kaydedilmemiştir. F1 gelirinin diğer maliyetleri büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir ve doğrudan gelir fırsatları ile ilgilidir."

"Bu masrafların düşmesinin en büyük sebebi, yarışların yapılmıyor olması ve kritik olmayan giderlerin ertelenmesi oldu. Avustralya Grand Prix'si ile ilgili taşıma, seyahat ve teknik maliyetler de dahil olmak üzere, 2020 yarış sezonunun başlaması beklentisiyle ilk çeyrekte belirli maliyetler oluşturuldu. Ancak organizasyon, başlangıçtan kısa bir süre önce iptal edildi."

"F1, 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle, Birleşik Krallık hükûmetinin desteklediği yardım programı ve maaş kısıtlaması ile beraber pek çok farklı kemer sıkma politikasını devreye soktu. Bu politikaların etkisi ise ilk çeyreği etkilemedi, ancak etkisini ikinci çeyrek verileri ile gösterecek."

Geçtiğimiz ay itibariyle Liberty, yönettiği şirketler arasında varlık değişimi yaparak F1'e, krizi yönetmek için 1.4 milyar dolarlık bir nakit desteği sağladı. Şirket buna rağmen pozitif kalmaya devam ediyor.

F1 patronu Chase Carey şunları söyledi: "FIA, takımlar, organizatörler, çalışanlarımız ve diğer tüm önemli partnerlerimize, bu zorlu zamanlarda bize gösterdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

"2020 planlarımızı geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda Formula 1'in uzun dönemdeki geleceğini de yeni yapılan teknik, sportif ve finansal kurallar ile garanti altına almaya çalışıyoruz. Bu kuralların rekabeti ve pist üstü savaşı artırması ile beraber, içinde bulunan herkes için daha sağlıklı bir iş kolu yaratacağından eminiz."