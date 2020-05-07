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Formula 1 / Son dakika

Zandvoort: "Seyircisiz F1 yarışının bize bir maliyeti olmamalı"

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Zandvoort: "Seyircisiz F1 yarışının bize bir maliyeti olmamalı"
Yardımcı Editör: Ronald Vording
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 May 2020 14:50

Zandvoort pistinin sportif direktörü Jan Lammers, Hollanda GP'yi seyircisiz gerçekleştirmeleri için kendilerinin para harcamamaları gerektiğini söyledi.

Hollanda GP ve Zandvoort, bu sene 3 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan yarış ile 35 senelik aranın ardından Formula 1'e dönmeyi umuyordu ancak yarış COVID-19 nedeniyle ertelendi.

Hollanda, eylül ayına kadar tüm büyük toplu aktiviteleri yasakladı ancak F1, yaz döneminde seyircisiz de olsa Avrupa'da birçok yarış yapmayı planlıyor.

Motorsport.com'a konuşan Lammers, Liberty Media'nın tüm operasyon giderlerini karşılaması halinde seyircisiz yarış yapabileceklerini söyledi.

Lammers, "Tabii ki seyircisiz yarış yapabiliriz. Ancak bu, para harcayabileceğimiz manasına gelmiyor."

"Bunu yapmamız, özellikle finansal açıdan Zandvoort pisti için mantıklı olmalı."

"Kısaca söylemem gerekirse, bu şekilde yarışı yapmamız, bizim para harcamamızı gerektirmemeli. FOM ve Liberty, Zandvoort'ta seyircisiz yarış yapmak istiyorsa, o zaman tüm operasyon giderlerini ödemeli."

"Ve bu çok ciddi miktarda para demek." dedi.

F1 bu sene pistlerden aldığı yarış gelirleri konusunda ciddi düşüş yaşayacak. Buna karşı spor, 15 ila 18 arasında yarış düzenlemeyi hedefliyor.

Bazı pistler kapalı kapılar ardında da olsa yarış düzenlemek istediklerini açıklasa da, bu durumda pistler ve F1 arasında ticari açıdan nasıl bir anlaşma olacağı henüz bilinmiyor.

Normalde 2020 F1 takviminde yer almayan Hockenheim ve Imola gibi pistler de yarış düzenlemek istediklerini belirtmişti.

Lammers, bu sene yarış gerçekleştirmek için normalde takvimde yer almayan pistlerle benzer koşullar istediklerini söyledi ve bu yarışların takvimde kalıcı olması durumundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Lammers, "Bizim Zandvoort'ta kapalı kapılar ardında grand prix düzenlemek istediğimiz ve ihtiyacımız olan şey, örnek vermem gerekirse Hockenheim'ın yapacağı şey."

"Muhtemelen onlar bir yarışlık ücret ödeyecekler ya da ücretsiz bunu yapacaklar. Aynısı Imola ve bazı pistler için de geçerli."

"Ancak orada yarış yapılır yapılmaz, onlar tekrar F1 takviminde kalmak isteyecekler. 'Korona krizi döneminde size yardımcı olduk' deyip ticari anlaşma yapmaya çalışacaklar." dedi.

Hollanda GP, yerel kahraman Max Verstappen sayesinde tüm biletler satılmış bir şekilde gerçekleşecekti. Lammers, pandemi sona erdikten sonra yarışı seyircili bir şekilde yapma konusunda umutlarının tükenmediğini söyledi.

Lammers, "Bir sene daha geç olabilir. 35 ya da 36 sene sonra olsun, bu pek büyük fark yaratmaz."

"Koronavirüs pandemisi tam olarak geride kalırsa bizim için daha iyi olabilir. Normal bir organizasyon yapabiliriz. Normalde planladığımız etkinlikleri, sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde değiştirmemiz zor."

"Yarışları tekrar taraftarlarla düzenlememize izin verilirse, binlerce insanla büyük bir parti düzenlemek istiyoruz." dedi.

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