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Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor

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Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Gary Watkins
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 09:50

Panthera Team Asia Formula 1 takımı, kategorinin yeni düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2022 yılında gridde olmayı hedefliyor.

İngiltere'de bir fabrikası bulunan Asya destekli takım, geçen yaz sonunda Formula 1'e katılmak istediklerini zaten açıklamıştı.

Yeni kuralların yürürlüğe girmesi gereken 2021'de şampiyonaya katımayı düşünseler de, F1 patronu Ross Brawn'ın geçen Ağustos ayında olası adayların en erken 2022'de spora girebileceklerini açıklamasının ardından F1 umutları bir sonraki yıla kaldı.

Panthera Team Asia patronu Benjamin Durand, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada bu gecikmenin ve yaşanan sağlık krizinin F1 projelerini olumsuz etkilemediğini söyledi.

Durand, "İnişler ve çıkışlarla doluydu, ama hâlâ hayattayız ve projemiz sonlanmadı. Mevcut kriz başlamadan önce 2022'yi hedefliyorduk ve hâlâ bunun için bir yol arıyoruz."

"Araç üzerinde çalışan, aero tarafında ön çalışmalar yapan ve yatırımcılarla iletişim kurmaya devam eden bir insan grubumuz var." dedi.

Daha önce Rus SMP Racing'in Fransız merkezli spor otomobil ekibini yöneten Durand, F1'in geleceği konusundaki belirsizliğin Panthera'nın planlarını etkilediğini de söyledi.

"Daha fazla şey söylemeden önce F1'de neler olacağını görmek için bekliyoruz. İnsanlar başka bir takımdan araç satın alabilme olasılığından bahsediyorlar, bu yüzden beklemek ve neler olduğunu görmek zorundayız."

Durand, Panthera'nın COVİD-19 pandemisinden önce bir üretici ile motor ve diğer parçaların tedariği konusunda anlaşma zemini hazırladıklarını söyledi.

Takım komple bir projeyi bir araya getirebilseydi, gelecek sezon yürürlüğe girmesi nedeniyle yeni F1 bütçe sınırından da yararlanabilecekti.

Ancak F1'in 2022 sezonu için gride katılma konusunda muhtemel takımlarla henüz resmi görüşmelerde bulunmadığı ifade ediliyor.

F1, hem Panthera'nın hem de Campos Racing'le bağlantılı İspanyol bir takımın ilgisinin ardından Ekim ayında yaptığı açıklamada, "yeni bir takımın kabulü hakkında herhangi bir kişi veya şirketle ciddi bir görüşme yapılmadığını" duyurmuştu.

Eğer bu takımlar, gride katılacaklarsa FIA tarafından denetlenen bir ihale sürecinden geçmeleri gerekiyor.

Potansiyel F1 takımları için yapılan bu ihale, son kez 2015 yılında gerçekleşti. Ancak alınan iki teklifin FIA'nın kriterlerini karşılamadığına karar verildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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