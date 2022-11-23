Forbes'e göre F1 gridinin en çok kazanan ismi Verstappen
ABD'li Forbes'a göre son Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, motor sporlarının en üst sınıfında en çok gelir elde eden sürücü oldu.
Max Verstappen bu yılın başında mevcut takımı Red Bull Racing ile yeni ve kazançlı bir anlaşma imzalamıştı. Sonrasında, sezon boyunca 15 zafer kazandı ve ark arkaya ikinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti.
Ayrıca Red Bull, 2013'ten bu yana ilk kez takımlar şampiyonu oldu. Gelir açısından da Verstappen iyi bir yıl geçirdi. Hollandalı sürücü, Forbes'in yıllık sıralamasına göre ilk kez bir sezonda en çok gelir elde eden F1 sürücüsü oldu.
Yaklaşık 40 milyon dolar sabit maaşı olduğu tahmin edilen Verstappen, bu yılki prim ve bonus ödemelerle 20 milyon dolar daha kazandı. Bu da yıl sonundaki maaşının 60 milyon dolar olduğu anlamına geliyor.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Forbes'e göre 55 milyon dolarlık bir gelir elde etti ve 2013'ten bu yana ilk kez listesinin tepesinde yer almadı. Fakat Hamilton'ın sabit 55 milyon dolar ödeme aldığını ve kendisine bonus ödemesi yapılmadığını belirtmekte fayda var.
Hamilton bu yıl yarış kazanamadı ve şampiyonada ilk beşin dışında kaldı. Haliyle gelirinin, bu yılki sonuçları doğrultusunda düştüğü söylenebilir.
Üçüncü sırada 30 milyon dolarlık geliriyle Fernando Alonso yer alıyor ve onu Sergio Perez (26 milyon dolar) ile Charles Leclerc ( 23 milyon dolar) takip ediyor.
Forbes'e göre sürücülerin bu yılki gelirleri:
|Sıra
|Pilot
|Takım
|Maaş
|Bonus
|Toplam
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|40 M
|20 M
|60 milyon dolar
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|55 M
|0
|55 milyon dolar
|3
|Fernando Alonso
|Alpine
|30 M
|0
|30 milyon dolar
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|10 M
|16 M
|26 milyon dolar
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|12 M
|11 M
|23 milyon dolar
|6
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|15 M
|2 M
|17 milyon dolar
|7
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|15 M
|2 M
|17 milyon dolar
|8
|Carlos Sainz
|Ferrari
|8 M
|7 M
|15 milyon dolar
|9
|Lando Norris
|McLaren
|5 M
|6 M
|11 milyon dolar
|10
|George Russell
|Mercedes
|3 M
|7 M
|10 milyon dolar
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