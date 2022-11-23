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Forbes'e göre F1 gridinin en çok kazanan ismi Verstappen

ABD'li Forbes'a göre son Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, motor sporlarının en üst sınıfında en çok gelir elde eden sürücü oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Forbes'e göre F1 gridinin en çok kazanan ismi Verstappen
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Max Verstappen bu yılın başında mevcut takımı Red Bull Racing ile yeni ve kazançlı bir anlaşma imzalamıştı. Sonrasında, sezon boyunca 15 zafer kazandı ve ark arkaya ikinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca Red Bull, 2013'ten bu yana ilk kez takımlar şampiyonu oldu. Gelir açısından da Verstappen iyi bir yıl geçirdi. Hollandalı sürücü, Forbes'in yıllık sıralamasına göre ilk kez bir sezonda en çok gelir elde eden F1 sürücüsü oldu. 

Yaklaşık 40 milyon dolar sabit maaşı olduğu tahmin edilen Verstappen, bu yılki prim ve bonus ödemelerle 20 milyon dolar daha kazandı. Bu da yıl sonundaki maaşının 60 milyon dolar olduğu anlamına geliyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Forbes'e göre 55 milyon dolarlık bir gelir elde etti ve 2013'ten bu yana ilk kez listesinin tepesinde yer almadı. Fakat Hamilton'ın sabit 55 milyon dolar ödeme aldığını ve kendisine bonus ödemesi yapılmadığını belirtmekte fayda var.

Hamilton bu yıl yarış kazanamadı ve şampiyonada ilk beşin dışında kaldı. Haliyle gelirinin, bu yılki sonuçları doğrultusunda düştüğü söylenebilir.

Üçüncü sırada 30 milyon dolarlık geliriyle Fernando Alonso yer alıyor ve onu Sergio Perez (26 milyon dolar) ile Charles Leclerc ( 23 milyon dolar) takip ediyor.

Forbes'e göre sürücülerin bu yılki gelirleri:

Sıra Pilot Takım Maaş Bonus Toplam
1 Max Verstappen Red Bull 40 M 20 M 60 milyon dolar
2 Lewis Hamilton Mercedes 55 M 55 milyon dolar
3 Fernando Alonso Alpine 30 M 30 milyon dolar
4 Sergio Perez Red Bull 10 M 16 M 26 milyon dolar
5 Charles Leclerc Ferrari 12 M 11 M 23 milyon dolar
6 Sebastian Vettel Aston Martin 15 M 2 M 17 milyon dolar
7 Daniel Ricciardo McLaren 15 M 2 M 17 milyon dolar
8 Carlos Sainz Ferrari 8 M 7 M 15 milyon dolar
9 Lando Norris McLaren 5 M 6 M 11 milyon dolar
10 George Russell Mercedes 3 M 7 M 10 milyon dolar

 

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