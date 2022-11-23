Resmi: Ricciardo, 2023'te Red Bull'un yedek pilotu olacak

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Daniel Ricciardo, Red Bull'un yetiştirdiği genç sürücülerden birisi konumunda yer alsa da, 2018 sonunda Avusturyalı şirketle yollarını ayırdı.

2019 ve 2020 yıllarını Renault'da geçiren Ricciardo, son iki yılda McLaren için yarıştı. Bu süreçte sadece geçen yılki Monza yarışını kazanan Ricciardo, kötü geçen McLaren kariyerinin ardından sezon sonunda İngiliz ekipten ayrıldı.

Sezon sonunda boşa çıkan ve istediği teklifleri alamayan Ricciardo, "kendisini dinlemek amacıyla" yedek pilotluk tekliflerine sıcak bakıyordu. Kendisine hem Mercedes hem de Red Bull teklifte bulundu fakat Avustralyalı sürücünün tercihi eski takımı Red Bull'dan yana oldu.

Red Bull, yaptığı açıklamada "Bu bizim en kötü saklanan sırrımız olabilir fakat söylentiler doğru, Ricciardo evine dönecek ve 2023 için takımın üçüncü sürücüsü olacak" ifadelerini kullandı.

Ricciardo, takıma test ve simülatör anlamında destek verdiği gibi, ticari pazarlama etkinliklerinde de yer alacak.

Bir bakıma işin daha çok arka planında ve ticari kısımda görev alacak. Takımın düzenli yedek pilotunun Liam Lawson olması bekleniyor.

Ricciardo, "Gülümsemem her şeyi anlatıyor. 2023'te Oracle Red Bull Racing'in üçüncü pilotu olarak eve döneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım"

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

"Burada geçirdiğim zamana dair pek çok güzel anım var ancak Christian, Dr. Marko ve tüm ekibin beni karşılıyor olmasına içtenlikle minnettarım."

"Kişisel olarak Formula 1'deki en iyi takıma katkıda bulunma ve bu takımda yer alma olanağı oldukça cazipti. Aynı zamanda bana yeniden güçlenme ve odaklanmak için zaman da veriyor."

"Takımla birlikte olmak, simülatör çalışmalarına, test seanslarına ve ticari faaliyetlere destek vermek için sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım!" dedi.

Christian Horner da anlaşmadan memnun.

"Daniel'i Red Bull ailesine geri getirmek harika. Kendisi muazzam bir yeteneğe ve harika bir karaktere sahip; Tüm fabrikanın onu evinde görmekten heyecan duyduğunu biliyorum."

"Daniel, test ve üçüncü pilot olarak üstleneceği rolle bize daha fazla fırsat verecek, aracın gelişimine yardımcı olacak."

"Aynı zamanda F1'de başarılı olmak için neler yapılması gerektiği konusundaki deneyimi ve bilgisiyle de takımı destekleyecek."

"Daniel ile yeniden çalışmaktan çok memnunuz ve 2023'te takıma katacağı her şeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."