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Formula 1 Haberler

Pirelli, kışın lastik testi düzenleyecek

Pirelli, bu kış aylarında altı Formula 1 takımıyla lastik testi yapacağını açıkladı.

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Pirelli, kışın lastik testi düzenleyecek
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2022 Formula 1 sezonu bitmiş olabilir ancak pist üstündeki aksiyon kaldığı yerden devam ediyor ve aralık ayında bazı testler düzenlenecek.

Buna göre Alfa Romeo 3-4 Aralık'ta Paul Ricard'da, Pirelli'nin ıslak zemin lastikleriyle iki günlük bir test düzenleyecek.

6-7 Aralık'ta Fiorano'da bu kez Ferrari'nin iki günlük bir test yapması ve bu testte ıslak zemin lastiklerinin kullanılması bekleniyor.

Bu yılın son testi 14-15 Aralık'ta Portimao'da gerçekleştirilecek ve AlphaTauri, iki gün boyunca kuru zemin lastikleriyle sürüş yapacak.

Şubat ayı ise oldukça yoğun geçecek. 1-2 Şubat'ta Paul Ricard'da Mercedes'in iki günlük kuru zemin lastik testi yapması planlanırken, 3-4 Şubat'ta aynı pistte AlphaTauri'nin ıslak zemin lastiklerini kullanması hedefleniyor.

Son kış testi 7-8 Şubat'ta, Mercedes ve Aston Martin tarafından yapılacak. Bu iki takım Barselona'da Pirelli'nin kuru zemin lastiklerini deneyecek.

Kış test programı:

tarih Pist Lastikler Takım
3-4 Aralık 2022 Paul Ricard Islak zemin Alfa Romeo
6-7 Aralık 2022 Fiorano Islak zemin Ferrari
14-15 Aralık 2022 Portimão Kuru zemin AlphaTauri
1-2 Şubat 2023 Paul Ricard Kuru zemin Mercedes
3-4 Şubat 2023 Paul Ricard Islak zemin AlphaTauri
7-8 Şubat 2023 Barselona Kuru zemin Mercedes ve Aston Martin
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