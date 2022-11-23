Pirelli, kışın lastik testi düzenleyecek
Pirelli, bu kış aylarında altı Formula 1 takımıyla lastik testi yapacağını açıkladı.
2022 Formula 1 sezonu bitmiş olabilir ancak pist üstündeki aksiyon kaldığı yerden devam ediyor ve aralık ayında bazı testler düzenlenecek.
Buna göre Alfa Romeo 3-4 Aralık'ta Paul Ricard'da, Pirelli'nin ıslak zemin lastikleriyle iki günlük bir test düzenleyecek.
6-7 Aralık'ta Fiorano'da bu kez Ferrari'nin iki günlük bir test yapması ve bu testte ıslak zemin lastiklerinin kullanılması bekleniyor.
Bu yılın son testi 14-15 Aralık'ta Portimao'da gerçekleştirilecek ve AlphaTauri, iki gün boyunca kuru zemin lastikleriyle sürüş yapacak.
Şubat ayı ise oldukça yoğun geçecek. 1-2 Şubat'ta Paul Ricard'da Mercedes'in iki günlük kuru zemin lastik testi yapması planlanırken, 3-4 Şubat'ta aynı pistte AlphaTauri'nin ıslak zemin lastiklerini kullanması hedefleniyor.
Son kış testi 7-8 Şubat'ta, Mercedes ve Aston Martin tarafından yapılacak. Bu iki takım Barselona'da Pirelli'nin kuru zemin lastiklerini deneyecek.
Kış test programı:
|tarih
|Pist
|Lastikler
|Takım
|3-4 Aralık 2022
|Paul Ricard
|Islak zemin
|Alfa Romeo
|6-7 Aralık 2022
|Fiorano
|Islak zemin
|Ferrari
|14-15 Aralık 2022
|Portimão
|Kuru zemin
|AlphaTauri
|1-2 Şubat 2023
|Paul Ricard
|Kuru zemin
|Mercedes
|3-4 Şubat 2023
|Paul Ricard
|Islak zemin
|AlphaTauri
|7-8 Şubat 2023
|Barselona
|Kuru zemin
|Mercedes ve Aston Martin
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