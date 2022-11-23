Pirelli, kışın lastik testi düzenleyecek

Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonu bitmiş olabilir ancak pist üstündeki aksiyon kaldığı yerden devam ediyor ve aralık ayında bazı testler düzenlenecek.

Buna göre Alfa Romeo 3-4 Aralık'ta Paul Ricard'da, Pirelli'nin ıslak zemin lastikleriyle iki günlük bir test düzenleyecek.

6-7 Aralık'ta Fiorano'da bu kez Ferrari'nin iki günlük bir test yapması ve bu testte ıslak zemin lastiklerinin kullanılması bekleniyor.

Bu yılın son testi 14-15 Aralık'ta Portimao'da gerçekleştirilecek ve AlphaTauri, iki gün boyunca kuru zemin lastikleriyle sürüş yapacak.

Şubat ayı ise oldukça yoğun geçecek. 1-2 Şubat'ta Paul Ricard'da Mercedes'in iki günlük kuru zemin lastik testi yapması planlanırken, 3-4 Şubat'ta aynı pistte AlphaTauri'nin ıslak zemin lastiklerini kullanması hedefleniyor.

Son kış testi 7-8 Şubat'ta, Mercedes ve Aston Martin tarafından yapılacak. Bu iki takım Barselona'da Pirelli'nin kuru zemin lastiklerini deneyecek.

Kış test programı: tarih Pist Lastikler Takım 3-4 Aralık 2022 Paul Ricard Islak zemin Alfa Romeo 6-7 Aralık 2022 Fiorano Islak zemin Ferrari 14-15 Aralık 2022 Portimão Kuru zemin AlphaTauri 1-2 Şubat 2023 Paul Ricard Kuru zemin Mercedes 3-4 Şubat 2023 Paul Ricard Islak zemin AlphaTauri 7-8 Şubat 2023 Barselona Kuru zemin Mercedes ve Aston Martin