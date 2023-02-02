FIA, yeni takımların F1'e girişi için başvuru sürecini resmen başlattı!

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Başvurusu kabul edilen takımlar 2025, 2026 -yeni teknik düzenlemelerin uygulamaya konacağı tarih - ya da 2027 sezonlarında gride katılabilecekler.

FIA, adaylardan hangilerinin seçileceğini "geçerli yönetmelikler ve yönetim düzenlemeleriyle birlikte şampiyonanın genel uzun vadeli çıkarlarına" göre belirleyecek ve bu konudaki değerlendirme kriterleri tam sekiz maddeden oluşacak.

Bu maddelerin arasında "takımın teknik kabiliyeti ve kaynakları" ve "takımın F1 Sportif, Teknik ve Mali Düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve bunlara uyma kabiliyeti" gibi mevcut takımları da memnun edecek seçenekler yer alıyor.

Başvuru sahiplerinin ayrıca F1'e katılmanın mali gereklilikleriyle başa çıkabileceklerini göstermeleri de gerekecek. Bu amaçla FIA, "takımın mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve şampiyonaya rekabetçi bir düzeyde katılımı sağlamak için yeterli finansmanı sağlama ve sürdürme kabiliyetini" değerlendirmeye alacak.

Başvuru sahipleri, "projenin ilk beş yılı için ayrıntılı bir iş planı (mali projeksiyonlar dahil); takımın otomobil ve/veya motor sporları sektöründeki deneyimi (teknik deneyim, yarış deneyimi, tesisler, ekipman ve mühendislik kaynakları dahil) ve ilgili personel sayısı" hakkında bir rapor verecek.

Bir diğer madde, başvuru sahiplerinin "takıma ve takımın mülkiyetine, kontrolüne veya yönetimine katılmayı teklif eden tüm bireylerin spora uygun kişiler olup olmadığını, bu bireylerin "sürdürülebilirlik, EDI (Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık) ve toplumsal fayda hususlarını sağlayıp sağlamadığını tespit etmesi" şeklinde.

Son olarak, FIA "başvuru sahibinin itibarı ve dürüstlüğü de dahil olmak üzere şampiyonaya katacağı değeri" de değerlendirecek.

FIA, F1'in ticari hak sahibi Liberty Media'nın "ek seçim kriterleri/koşulları da getirebileceğini" de ekliyor; bu, daha önce gridin genişlemesine karşı olduğunu söyleyen F1 CEO'su Stefano Domenicali ile varılan bir uzlaşma gibi duruyor.

Başvurular için son tarih 30 Nisan 2023, nihai karar ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar alınacak.

Bu konudaki açıklamasında FIA, "Şüpheye mahal vermemek için, hiçbir yeni başvuru sahibinin şampiyonaya otomatik giriş hakkı yoktur ve 2025 sezonuna kadar Şampiyonada yarışacak maksimum takım sayısı 12 ile sınırlandırılmıştır. Mevcut F1 takımlarına yeni başvuranlara göre öncelik tanınacaktır.

"Hiçbir başvurunun FIA ve/veya F1 Ticari Hak Sahibi tarafından uygun görülmemesi halinde, yeni F1 takımı/takımları seçilmeyecektir." ifadelerini kullandı.