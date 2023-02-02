Mercedes, Mick'i teste çıkarma gibi bir plan yapmıyor

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Mick Schumacher, yeni sezonda Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapacak ve pilotlardan birisi hastalandığı ya da yarışamadığı takdirde direksiyona o geçecek.

Bu yıl tüm Grand Prix'lere gelecek olan Mick, aynı zamanda takım simülatöründe yoğun şekilde çalışacak. Sezon içerisinde herhangi bir test yapıp yapmayacağı ise büyük bir muamma.

Genç sürücü, geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Brackley fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı.

Fakat Alman Auto Motor und Sport, Mercedes'teki kaynaklarına atıfta bulunarak, takımın kısa vadede Mick'le herhangi bir test yapmayı düşünmediğini iddia etti.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde sadece ana pilotlar sürüş yapacak. Lewis Hamilton ve George Russell'ın her biri bu testlerde 1.5 güne sahip olacak.

Ayrıca Alman pilotun cuma antrenmanlarına katılması ile ilgili de herhangi bir plan yapılmadı. Bu nedenle Mick'in kısa vadede bir Mercedes sürmesi pek olası görünmüyor.