Mercedes, Mick'i teste çıkarma gibi bir plan yapmıyor
Mercedes, yedek pilotu Mick Schumacher'i bu yıl herhangi bir teste çıkarmayı düşünmüyor.
Mick Schumacher, yeni sezonda Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapacak ve pilotlardan birisi hastalandığı ya da yarışamadığı takdirde direksiyona o geçecek.
Bu yıl tüm Grand Prix'lere gelecek olan Mick, aynı zamanda takım simülatöründe yoğun şekilde çalışacak. Sezon içerisinde herhangi bir test yapıp yapmayacağı ise büyük bir muamma.
Genç sürücü, geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Brackley fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı.
Fakat Alman Auto Motor und Sport, Mercedes'teki kaynaklarına atıfta bulunarak, takımın kısa vadede Mick'le herhangi bir test yapmayı düşünmediğini iddia etti.
Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde sadece ana pilotlar sürüş yapacak. Lewis Hamilton ve George Russell'ın her biri bu testlerde 1.5 güne sahip olacak.
Ayrıca Alman pilotun cuma antrenmanlarına katılması ile ilgili de herhangi bir plan yapılmadı. Bu nedenle Mick'in kısa vadede bir Mercedes sürmesi pek olası görünmüyor.
Grosjean: "Eğer kazanabileceğim bir takımdan teklif alırsam, F1'e dönebilirim"
FIA, yeni takımların F1'e girişi için başvuru sürecini resmen başlattı!
Son Haberler
Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"
Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor" Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"
Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak
Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak
"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"
"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor" "Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"
Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti
Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.