FIA ve F1, Ford'un gelişinin ardından 2026 F1 motor kurallarını övdü

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Bugünkü Red Bull lansmanından önce Amerika'dan gelen haberler, Formula 1'de çığır açacak türden oldu; nitekim Ford, 20 yılı aşkın ardından 2026'da Formula 1'e döneceğini duyurdu.

Amerikalı üretici, 2026'dan itibaren başlayacak yeni motor döneminde henüz açıklanmasa da Red Bull ile ortaklaşa spora dönecek ve hem Red Bull hem de AlphaTauri'ye motor tedarik edecek.

Bu haber sadece Formula 1 taraftarlarını mutlu etmekle kalmadı, Formula 1 paydaşlarını da mutlu etti. Red Bull'un RB19'u tanıttığı gün yapılan bu açıklama, FIA ve FOM tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Audi'nin ardından Ford'un da F1'e gireceğini açıklamasının, 2026 kurallarının başarısına dikkat çektiğini söyledi.

Domenicali, "Ford; yarış ve motor sporlarında inanılmaz bir mirasa sahip küresel bir marka ve o, platformumuzun dünya çapında yarım milyardan fazla taraftara sunduğu muazzam değeri görüyor."

"2030 yılına kadar Net Sıfır Karbon olma ve 2026 yılından itibaren F1 araçlarında sürdürülebilir yakıtlar kullanma taahhüdümüz, F1'e girme kararlarının bir diğer önemli nedenidir. Sporumuzun benzeri görülmemiş bir fırsat ve erişim sunduğuna inanıyoruz ve 2026'dan itibaren Ford logosunun F1'in ikonik pistlerinde parıldamasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Domenicali'nin sözleri Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem tarafından da desteklendi.

Sulayem, "Ford gibi ünlü bir motor sporları geçmişine sahip çok az üretici var, bu nedenle FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'na geri dönmeleri mükemmel bir haber"

"Bu durum, özünde sürdürülebilirlik ve gösteri taahhüdü bulunan 2026 Güç Ünitesi Kuralları'nın başarısını daha da vurgulamaktadır ve elbette ABD'nin artan ilgisi dünyanın en iyi motor sporları serisinin sürekli büyümesi için önemlidir." dedi.