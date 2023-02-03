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Ferrari, 2023 motorunu ilk kez çalıştırdı!

Ferrari, 2023 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracı bugün itibariyle resmen çalıştırdı ve güç ünitesini sesini yayınladı.

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Ferrari, 2023 motorunu ilk kez çalıştırdı!
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Scuderia Ferrari'nin 2023 sezonunda kullanacağı yeni araç ilk kez bugün şirket içerisinde görücüye çıktı. Yeni güç ünitesi araca monte edildi ve 13:00 sularında ilk kez çalıştırıldı.

İlk ateşleme sorunsuz geçti ve o anların sonunda salonda büyük bir alkış yükseldi.

Takım patronu Frederic Vasseur, Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari ve CEO Benedotto Vigna da fabrikada hazır bulundu.

 

Bu ilk ateşleme, her Formula 1 takımı için ikonik bir an olarak görülüyor çünkü bu, aylar süren çalışmaların ardından şasi ve motorun birleştiği ilk an olarak öne çıkıyor.

Motor, Ferrari tarafından yaklaşık iki dakika çalıştırıldı ve her şeyin yolunda gittiği anlaşıldı. Sonrasında herkes işlerine koyulmaya devam etti.

Takım yeni aracını 14 Şubat Salı günü saat 13:25'te Maranello'da tanıtacak.

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