Resmi: Ford, 2026'da F1'e dönüyor!

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2026'da Formula 1'de uygulanmaya başlayacak yeni güç ünitesi dönemi öncesinde hareketli günler geçirmeye devam ediyoruz. Audi'nin Sauber ile F1'e gireceğini duyurmasının ardından bu seferki duyuru dünyanın öbür tarafından, Amerika'dan geldi.

Red Bull'un 2023 aracını tanıtmasına yaklaşık bir saat varken Amerikalı otomobil üreticisi Ford'un 2026'dan itibaren F1'e gireceği duyurulmuş oldu. En son 2004'te Jaguar adıyla Formula 1'de mücadele eden Ford, böylece geri dönmüş olacak.

Yapılan açıklamada Ford'un hangi takımla Formula 1'e döneceği açıklanmamış olsa da o takımın Red Bull olacağı, Ford'un Red Bull Powertrains ile işbirliği yaparak Red Bull'un 2026'daki motorunun gelişimine yardımcı olup o motora adını vereceği düşünülüyor.

Red Bull, 2026 motorunun gelişimi konusunda oldukça önemli adımlar attı ve birçok kez, güç ünitesinin gelişiminde kendisine yardımcı olacak ve ona adını verecek bir üreticiyle çalışmak istediğini belirtti.

Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, "Bu, büyük büyükbabamın şirketimizin kuruluşuna yardımcı olan bir yarışı kazanmasıyla başlayan, Ford'un otomotiv tarihinde heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcıdır. Ford, sporun zirvesine geri dönüyor ve Ford'un uzun inovasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon geleneğini dünyanın en görünür aşamalarından birine taşıyor." dedi.

Ford, F1'e dönme kararında iki önemli faktöre işaret etti: Liberty Media'nın devralınmasından bu yana özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sporun büyümesi ve ayrıca 2026 güç ünitelerinde elektrik gücünün oynayacağı artan rol.

Ford'un Red Bull ile anlaşmasını günün ilerleyen saatlerinde açıklaması bekleniyor.