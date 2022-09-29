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Formula 1 / İtalya GP Haberler

FIA, Singapur Grand Prix'si için yine üç DRS bölgesi tercih etti

FIA, Singapur'daki Marina Bay Street Circuit pistinde üç DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
FIA, Singapur Grand Prix'si için yine üç DRS bölgesi tercih etti
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Formula 1 Singapur'da en son 2019 yılında yarışmıştı. Bu yarış için FIA, geçiş arttırmak için ekstra bir DRS bölgesi ekledi ve başarılı oldu.

Pistte önceki Grand Prix'lere kıyasla daha fazla aksiyon vardı. Bu durum, motor sporları federasyonunun 2022 yarışında da üç DRS bölgesi uygulamasına yol açtı.

İlk algılama noktası dördüncü virajda yer alırken sürücüler beşinci virajı geçtikten kısa bir süre sonra arka kanadı aktif edebilecekler. Bir sonraki DRS bölgesi 13. virajın sonuna koyuldu. Bu bölge, 14. viraja kadar devam ediyor.  DRS bölgesinin algılama noktası 12. ve 13. virajlar arasında olacak.

Üçüncü DRS bölgesi ise tahmin edileceği üzere start düzlüğünde olacak. Burada sürücülere ilk viraja kadar rakibini geçme fırsatı veriliyor.

Ayrıca normal pistlerde pit yolu hız limiti genellikle saatte 80 kilometre Singapur'un dar pit girişi nedeniyle bu hız 60 km/s olarak belirlendi.

 

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