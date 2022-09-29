Perez: "Singapur'da ne yapmamız gerektiği konusunda iyi bir fikrimiz var"

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Sergio Perez, sezona harika şekilde başlamasına ve Monako'da galibiyete ulaşmasına rağmen, şampiyonluk savaşından kopmuş durumda.

Meksikalı sürücü, RB18 geliştirildikçe eski performansını göstermekte zorlandı ve araçtan en iyisini alamıyor gibi göründü.

Bir bakıma mevcut durum geçen yılın başına benziyor ve Perez, sıralama turlarında geride kaldığı için yarışta ön bölümde yer almakta zorlanıyor.

Fakat Monza ile Singapur arasında 2.5 haftalık bir ara vardı ve Perez, bu sürede her şeyi daha iyi anladıklarını dile getirdi.

Singapur GP konuşan Perez, şöyle dedi: "Singapur gibi fiziksel ve zihinsel anlamda dayanıklılığa sahip olmanız gereken pistlerden birisine dönmeniz harika."

"Üçlü yarışı tamamladıktan sonra biraz dinlenebilmek güzel oldu. Artık sezonun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Son birkaç yarışı analiz etmek için vaktimiz oldu ve piste geri döndüğümüz vakit hangi yöne gideceğimiz konusunda bazı iyi fikirlere sahibiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool