FIA, sidepod tasarımlarındaki farklılıklardan ötürü şaşkınlık içinde

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Formula 1, bu hafta sonu Bahreyn GP'si ile birlikte yeni teknik çağının ilk yarışına çıkacak. Pilotlar ilk defa yeni araçlarla yarışma fırsatı bulacaklar.

F1, yeni kuralları tasarlarken, takımların sahip oldukları teknik özgürlükleri azaltmak için çaba sarf etti, rekabeti arttırmaya çalışırken, araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırarak pist savaşlarını iyileştirme hedefini de korudu.

Yeni kurallar dolayısıyla tüm araçların aynı görüneceğine yönelik bazı korkular vardı, ancak hem takımlar hem de pilotlar, lansmanlar ve sezon öncesi testlerde tüm araçların birbirinden farklı olduğunu görünce hoş bir sürprizle karşılaştılar.

Takımların farklı yönlere gittiği en büyük alanlardan biri de sidepod tasarımı oldu. Mercedes, ikinci teste radikal denebilecek ölçüde ince bir çözüm getirdi, Ferrari ise çok daha geniş, eğimli bir tasarıma sahip.

FIA'nın tek koltuklu serilerden sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, ekibinin özellikle araçların kirli hava yaratabilen, aerodinamik hassasiyete sahip alanları konusunda "çok dikkatli" davrandığını açıkladı.

Bu, FIA'nın sidepod'lar gibi daha az etkili olan diğer alanlarda çeşitli çözümlere açık olabileceği anlamına geliyordu -ancak Tombazis bu kadar çok farklılık görmeyi beklemediğini kabul etti.

Tombazis, "Sidepod tasarımlarında diğer alanlara göre bilinçli olarak çok daha fazla serbestlik tanıdık."

"İsteseydik kuralları yazarken sidepod tasarımlarını da standart tutabilirdik. Bunu yapmadık çünkü bunun bir fırsat olduğunu hissettik. Dolayısıyla farklı sidepod tasarımlarının karşımıza çıkması şans eseri olmadı."

"Fakat takımların bu kadar farklı ve çeşitli sidepod tasarımları üretmesini bekleyip beklemediğimi sorarsanız, hayır derim. Durum beklentilerimi aştı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Motorsport Images

Mercedes, Bahreyn'deki ikinci testin başlangıcında, radikal yeni tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti ve Red Bull patronu Christian Horner'a atfedilen birtakım açıklamaların -bu açıklamalar daha sonra Red Bull tarafından yalanlandı- ortaya çıkmasından sonra, bu tasarımın düzenlemelerin ruhuna uygun olup olmadığı konusunda sorulara yol açtı.

Ancak Tombazis, FIA'nın düzenlemeleri korurken izleyeceği temel prensibinin "düzenlemelerin uygunluğunu kontrol edebilmek için daha kolay tepki verebilmeye yönelik olduğunu" ve bunun "gidip bir aracın yasa dışı olduğunu söylemekten öte bir durum olduğunu" belirtiyor.

Tombazis, "Takımların bir aracı sırf beğendikleri için özel olarak tasarladıklarını düşünmüyorum."

"En hızlı araç ve en iyi yorum olduğunu düşündükleri şeyi yaptılar. Kurallar üzerinde onlardan beklendiği gibi gerçekten çok sıkı çalıştılar."

"Bence genel olarak, düzenlemeler oldukça iyi yazılmıştı. Bazı alanlar elbette mükemmel değildi, gelecekte ince ayarlar yapılacak."

"Yine de yasal süreçleri, oylamaları vesaire takip etmek zorundayız. Yeni araçları bir çırpıda alıp 'yeni düzenlemelere uygun davran' demiyoruz." dedi.