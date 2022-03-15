Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor
Formula 1 Haberler

FIA, sidepod tasarımlarındaki farklılıklardan ötürü şaşkınlık içinde

FIA tek koltuklu serilerden sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, neredeyse tüm takımların birbirinden farklı ve çeşitli sidepod tasarımlarına sahip olmasının beklentilerini aştığını söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
FIA, sidepod tasarımlarındaki farklılıklardan ötürü şaşkınlık içinde
Haberi dinle

Formula 1, bu hafta sonu Bahreyn GP'si ile birlikte yeni teknik çağının ilk yarışına çıkacak. Pilotlar ilk defa yeni araçlarla yarışma fırsatı bulacaklar.

F1, yeni kuralları tasarlarken, takımların sahip oldukları teknik özgürlükleri azaltmak için çaba sarf etti, rekabeti arttırmaya çalışırken, araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırarak pist savaşlarını iyileştirme hedefini de korudu.

Yeni kurallar dolayısıyla tüm araçların aynı görüneceğine yönelik bazı korkular vardı, ancak hem takımlar hem de pilotlar, lansmanlar ve sezon öncesi testlerde tüm araçların birbirinden farklı olduğunu görünce hoş bir sürprizle karşılaştılar.

Takımların farklı yönlere gittiği en büyük alanlardan biri de sidepod tasarımı oldu. Mercedes, ikinci teste radikal denebilecek ölçüde ince bir çözüm getirdi, Ferrari ise çok daha geniş, eğimli bir tasarıma sahip.

FIA'nın tek koltuklu serilerden sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, ekibinin özellikle araçların kirli hava yaratabilen, aerodinamik hassasiyete sahip alanları konusunda "çok dikkatli" davrandığını açıkladı.

Bu, FIA'nın sidepod'lar gibi daha az etkili olan diğer alanlarda çeşitli çözümlere açık olabileceği anlamına geliyordu -ancak Tombazis bu kadar çok farklılık görmeyi beklemediğini kabul etti.

Tombazis, "Sidepod tasarımlarında diğer alanlara göre bilinçli olarak çok daha fazla serbestlik tanıdık."

"İsteseydik kuralları yazarken sidepod tasarımlarını da standart tutabilirdik. Bunu yapmadık çünkü bunun bir fırsat olduğunu hissettik. Dolayısıyla farklı sidepod tasarımlarının karşımıza çıkması şans eseri olmadı."

"Fakat takımların bu kadar farklı ve çeşitli sidepod tasarımları üretmesini bekleyip beklemediğimi sorarsanız, hayır derim. Durum beklentilerimi aştı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Motorsport Images

Mercedes, Bahreyn'deki ikinci testin başlangıcında, radikal yeni tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti ve Red Bull patronu Christian Horner'a atfedilen birtakım açıklamaların -bu açıklamalar daha sonra Red Bull tarafından yalanlandı- ortaya çıkmasından sonra, bu tasarımın düzenlemelerin ruhuna uygun olup olmadığı konusunda sorulara yol açtı.

Ancak Tombazis, FIA'nın düzenlemeleri korurken izleyeceği temel prensibinin "düzenlemelerin uygunluğunu kontrol edebilmek için daha kolay tepki verebilmeye yönelik olduğunu" ve bunun "gidip bir aracın yasa dışı olduğunu söylemekten öte bir durum olduğunu" belirtiyor.

Tombazis, "Takımların bir aracı sırf beğendikleri için özel olarak tasarladıklarını düşünmüyorum."

"En hızlı araç ve en iyi yorum olduğunu düşündükleri şeyi yaptılar. Kurallar üzerinde onlardan beklendiği gibi gerçekten çok sıkı çalıştılar."

"Bence genel olarak, düzenlemeler oldukça iyi yazılmıştı. Bazı alanlar elbette mükemmel değildi, gelecekte ince ayarlar yapılacak."

"Yine de yasal süreçleri, oylamaları vesaire takip etmek zorundayız. Yeni araçları bir çırpıda alıp 'yeni düzenlemelere uygun davran' demiyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor
Önceki haber

Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
2022 için yapılan değişiklikler, Suudi Arabistan F1 pistini daha da hızlı hale getirebilir
Formula 1

2022 için yapılan değişiklikler, Suudi Arabistan F1 pistini daha da hızlı hale getirebilir

Verstappen: "Artık öndeki aracı takip ederken aracı kontrol etmek daha kolay" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Verstappen: "Artık öndeki aracı takip ederken aracı kontrol etmek daha kolay"

Vettel: "Keşke bu kaskı kullanmamı gerektirecek bir durum yaşanmasaydı" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Vettel: "Keşke bu kaskı kullanmamı gerektirecek bir durum yaşanmasaydı"

Son Haberler

FIA, sidepod tasarımlarındaki farklılıklardan ötürü şaşkınlık içinde
Formula 1 Formula 1

FIA, sidepod tasarımlarındaki farklılıklardan ötürü şaşkınlık içinde

Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor

F1 pilotları, Rusya GP'nin yerini hangi yarışın almasını istiyor?
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, Rusya GP'nin yerini hangi yarışın almasını istiyor?

Berger: "Red Bull'da yüzler gülüyor"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Red Bull'da yüzler gülüyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.