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Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor

Aston Martin performans şefi Tom McCullough, rüzgar tünelinde çalışmakta oldukları araç ile pistteki aracın aynı olmadığını, yenilikler üzerinde tam gaz çalıştıklarını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Aston Martin, rüzgar tünelinde tamamen farklı bir araç üzerinde çalışıyor
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Aston Martin, yeni sezon öncesi lansman düzenleyen ilk takım olmasa da gerçek 2022 aracını tanıtan ilk takımdı, ayrıca 2022 aracını bir çekim günü için piste çıkaran ilk takımdı.

Takımın teknik şefi Andrew Green, diğer takımların bulduğu yenilikleri araştırdıklarını ve sezon içinde 2022 araçları AMR22'nin hızlı bir şekilde birçok kez değişim geçireceğini söylüyor.

Takım Barcelona testlerinin başlangıcından bu yana öğrendikleri derslere hızlıca tepki verebilecek bir durumda olduğu için bu süreç iyi işlemekte.

McCullough, "Bahreyn testlerindeki araç ile rüzgar tünelinde sahip olduğumuz araç aynı değil. Diğer takımlar için de aynısının geçerli olduğuna eminim."

"Adaptasyon ve optimizasyon sürecinde aracın güçlü olduğu kısımlar olacak ve araç daha önce yarı yarıya gözlemlediğimiz gibi görünüyor. Şimdi elimizdeki verileri tekrar gözden geçireceğiz."

"Andrew Green'in dediği gibi, bu araçla kendimizi herhangi bir çıkmaza sokmamaya çalıştık."

"Paketleme ve felsefe açısından, oradaki tüm farklı çözümler arasında, yalnızca tek bir araç felsefesine kilitlenmemek için biraz özgürlüğe sahip olmak istediğimizi düşündük."

“Sonuç olarak, farklı tasarımları kucaklamaya açığız. Tüm takımların da buna açık olduğunu düşünüyorum, fakat hepsi bu denli radikal olmayabilirler. Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz."

"Aero departmanındaki çocukların yüksek derecede bilgi yüklemesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Photo by: Motorsport Images

McCullough, güç ünitesi tedarikçileri Mercedes'in Bahreyn'deki W13'te ortaya çıkardığı sidepod ve soğutma konsepti ile nasıl bir yöne gittiğine dair hiçbir fikrinin olmadığını vurguladı.

Aston Martin, güç ünitelerini, vites kutularını ve arka süspansiyonu Mercedes'ten satın alıyor, ancak McCullough, Mercedes'in bu parçaları nasıl paketlediğine yönelik hiçbir ipuçları olmadığını söylüyor.

Brackley ekibinin ultra verimli bir soğutma sistemi arayışının sonucu olan W13'ün ince sidepod tasarımı, Bahreyn testlerine damga vuran konuydu.

McCullough, “Ortaya ne çıkacağı konusunda hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu tür bilgilerin hiçbirini paylaşmıyoruz. Arka süspansiyon, vites kutusu, motor hidroliği, paylaştığımız şeyler bunlar."

"Yani, radyatör paketinin tamamının soğutma tarafının bizim bilgimizle hiçbir ilgisi yok. Bir gün önce sosyal medyada görmeye başladım, birçok insan bundan bahsediyordu. Bunu ilk defa orada duydum."

“Bence Mercedes'in temel farklılığı, sadece soğutma sistemini besleyen radyatörlerin paketlenmesi noktasında şekilleniyor."

"Padoktaki herkesin sidepod tasarımı hakkındaki yorumunu görmek büyüleyici, bu açıkçası bizler için yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz ve genel aerodinamiği kontrol edebileceğimiz oldukça güçlü bir alan." dedi.

Buna karşılık Aston Martin AMR22 şu anda daha geleneksel sidepodlara sahip. Ancak McCullough, ekibin arabasını geliştirirken alternatifler aramaya hazır olduğunu kabul ediyor.

Performans şefi, “Geliştirme aşaması boyunca birçok farklı parça, konsept ve sidepod ile çok sayıda test yaptık ve şu anda da değerlendirmekte olduğumuz birçok farklı parça ve çözüme sahibiz."

"Elbette şimdi herkesin ne yaptığına bakacaksınız, diğer dokuz takımın direkt olarak açıklanan kuralları yorumladığını görebilirsiniz. Temel düzenlemelere yakınlık her zaman vardır. Fakat Mercedes çok daha farklı."

“Aero tasarım ekibi, şu anda sahip oldukları çözümlere ve ileriye dönük olarak ne yapmayı düşündüklerine göre karar veriyor.” dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Motorsport Images

McCullough, yeni araçlar ve yeni lastiklerle belli bir hızı yakalamak için testlerde çok çalıştıklarını söyledi.

"Ne yaptığımızı anlamak, yaptığımız değişikliklere tepki vermek ve testlerden sonra tüm ana faktörleri anlamaya çalışmaktan dolayı, sezon öncesi testleri katıldığım en zorlu altı günlük test oldu. Aracın haritasını çıkarmak ve araçtan maksimum performansı almak zorundayız."

"Dalgalanma sorunuyla karşılaşmak istemiyoruz. Ama aynı zamanda uzun sürüşler, yüksek yakıtlı sürüşler, lastik aşınması, sıcaklık farkları, oldukça benzersiz ve zorlu asfaltlar gibi tüm faktörleri de hesaba katarak Cidde ve sonrasını da düşündük."

"Bu yüzden, üstesinden gelmek istediğimiz tüm ana test maddelerini halletmiş için oldukça mutluyum. Araç, istediğimiz tepkileri veriyor."

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