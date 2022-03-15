Aston Martin, Vettel'in evine "benzersiz" bir simülatör inşa etti

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Simülatörde geçirilen süre, bir F1 sürücüsünün yarışa hazırlanmasında çok büyük rol oynamakta. Pilotlar simülatör çalışmaları için çoğunlukla takım tesislerinde vakit geçirmekteler fakat Sebastian Vettel, Aston Martin tarafından kurulan "benzersiz" bir simülatör sisteminden sonra artık simülatör çalışmalarını evinden yapma imkanına sahip.

Genellikle bir takımın fabrikasında bulunan bu ekipmanla çalışmak, özellikle sporla ilgili seyahat ve zaman kısıtlamaları göz önüne alındığında, bazı durumlarda sürücülerin simülasyon yapabilmek için zaman çizelgesine uymasını zorlaştırabilir

Vettel, geçen sezon Suudi Arabistan GP'sinde bu durumla karşı karşıya geldi ve yarıştan önce simülatörde vakit geçirme imkanından faydalanamadı..

Aston Martin ve Vettel, 2021 sezonunda bir simülatör inşa etmeye karar vermişlerdi. Bitmiş simülatör, Alman pilotun evine teslim edildi.

Özel simülatör, 2021 Aston Martin aracı AMR21'den fiziksel parçalar içeriyor. Buna yarış koltuğu, koltuk başlığı ve emniyet kemerleri gibi parçalar dahil.

Ayrıca simülatör, iki ekranlı bir versiyonun görüş konusunda gerçekçilikten uzak bir hissiyat yaratacağı kanıtlandığı için üç ekrana sahip. Tasarım, Vettel'e direksiyonun arkasından gerçekçi bir görünüm sunuyor.

Projeyle ilgili tartışmalar ve araştırmalar yaklaşık bir yıl önce başladı, akabinde Temmuz ayında simülatörün inşaat süreci başladı. Eylül ayında simülatör, Vettel'in evindeki kurulum için hazırdı.

Bu simülatör ile birlikte Alman pilot, her yarıştan önce kendi simülatör seanslarını planlayabilecek. Bu durum, Aston Martin'in Vettel'in "mümkün olan tüm performansı elde etme konusundaki kararlılığına" inandığının da bir göstergesi.