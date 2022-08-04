FIA motor sporları sekreteri Rao, hakkındaki endişeleri yersiz buluyor

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Yeni FIA başkanı Mohammed bin Sulayem tarafından Haziran ayında yeni görevine atanan Rao, geçmişi nedeniyle okları üstüne çekmiş durumda.

2018-2022 arasındaki üç yılı Mercedes'te geçiren Rao, hem takım yönetiminde pay sahibiydi, hem de Toto Wolff'ün özel danışmanlarından birisiydi.

Öncesinde de FIA geçmişi olan Rao, 2016-2018 yılları arasında federasyonun hukuk müdürü olarak görev yapmıştı. Buna rağmen kendisinin yeni görevi padokta birtakım endişelere sebep oldu.

Rao'nun atanmasından kısa bir süre sonra Ferrari takım patronu Mattia Binotto, endişeye gerek olmadığını kanıtlamanın FIA'ya bağlı olduğunu söylemişti.

Binotto, "O harika bir insan, çok tecrübesi var. Bu işi yapabilecek kapasiteye sahip, bundan oldukça eminim."

"Yine de endişeli olduğumuzu söylemeliyiz. Hiçbir şekilde çıkar çatışması olmayacağından emin olmak ve düzgün davranmak onların görevidir, bunu sağlamak da başkana düşüyor. Bu konuda onlara güveniyorum."

"Davranışlarıyla ve verdikleri kararlarla bunun yanlış bir endişe olduğunu kanıtlayacaklarından oldukça eminim.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, makes a pit stop Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ancak Rao, "belirli söylentiler" hakkında endişelenmediğini belirtti ve sadece işini yaptığını söyleyerek eski işverenlerine ayrıcalık uygulayacağını reddetti.

İtalyan yayın kuruluşu Corriere della Sera'ya konuşan Rao, "Mercedes için çalışmadan önce Federasyon'un hukuk işleri müdürüydüm" dedi.

"F1 dünyası böyle - bir takımdan diğerine geçiyorsunuz. F1 CEO'su Stefano Domenicali bile eski Ferrari takım patronu. Ama bazı söylentiler hakkında endişelenmiyorum, yoluma devam ediyorum ve her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum -yani çalışmaya." dedi.

Rao'nun yeni görevine başlaması oldukça kötü bir zamana denk geldi, nitekim güvenlik endişeleri nedeniyle 2023 araçlarında birtakım değişiklikler yapılması söz konusu ve Mercedes'in potansiyel olarak avantaj kazanabileceği düşünülüyor.

Söz konusu güvenlik olduğunda FIA takımların rızası olmadan istediğini yapma yetkisine sahip, ancak Ferrari ve Red Bull'un dahil olduğu altı takım ikna olmadıklarını söylüyor.

Ancak Rao halen öneri aşamasında olduklarını ve söz konusu güvenlik ise FIA'nın buna müdahale etmesi gerektiğini söylüyor.

Rao, “Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil, ancak her durumda sürücülerin güvenliği için çalışıyoruz. Her zaman. Güvenlik söz konusu olduğunda müdahale etmeseydik ne olurdu?” dedi.