Fittipaldi: "Alonso'nun kararını anlamak zor"

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Alonso ve Aston Martin, pazartesi günü yayınladıkları ortak açıklamayla, önümüzdeki iki sezon birlikte yarışacaklarını açıkladılar.

İspanyol pilotun mevcut takımı Alpine ile devam edeceği düşünüldüğü için, karar hemen hemen herkesi şaşırtmış oldu.

Alonso, İngiliz ekipte, son iki yıldır takım adına yarışan dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in yerini alacak.

Ancak Alonso, Aston Martin'in zafere olan açlığının ve kararlılığının diğer takımlardan çok daha yüksek olduğuna inanıyor. Yine de bu karar eski F1 şampiyonu Emerson Fittipaldi'yi tatmin etmiş değil.

Fittipaldi, Vegasinsider'a verdiği demeçte, "Fernando Alonso'nun Aston Martin'e gelişiyle takım hiç şüphesiz büyük bir deneyim kazanacak. O, aracı ayarlama konusunda çok iyi."

"Alpine ile harika bir yıl geçiriyor ve durum böyleyken neden ayrıldı bilmiyorum. Bunu bilmek zor."

"Bir sürücünün takım değiştirme veya emekli olma kararının ardındaki sebepleri dışarıdan bakarak asla anlayamazsınız çünkü bu gerçekten kişisel bir karar süreci."

"Alpine şu anda Aston Martin'den daha güçlü görünüyor. Hal böyleyken neden takım değiştirdiğini bilemiyorum ama bir nedeni olmalı. Neden değiştiği hakkında yorum yapmak benim için zor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde neden böyle bir şey yaptığını bize açıklayacağını düşünüyorum."

"Umarım Fernando takıma hız anlamında Aston Martin'e fayda sağlar." dedi.

Fittipaldi'ye göre Alonso'nun gelişi, Lance Stroll için pozitif olacak.

"Lance Stroll'ün Sebastian Vettel gibi harika bir takım arkadaşı vardı ve Fernando Alonso ile harika bir takım arkadaşı daha olacak."

"Onlar iki harika sürücü. Hızlanma konusunda Lance'e yardım edecekler."

"Takım arkadaşı olarak iki büyük sürücüye, iki şampiyona sahip olması kesinlikle güzel." dedi.