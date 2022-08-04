2023 F1 kural değişiklikleri, küçük takımların mevcut şasilerle devam edememesiyle sonuçlanabilir

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F1 kurallarının normalde bu sene ile aynı kalması bekleniyordu. Bu sayede küçük takımlar, harcamaları düşük seviyede tutmak için bu seneki şasiyi gelecek sene de kullanmayı planlıyordu.

Ancak FIA, dalgalanma sorunları nedeniyle devreye girdi ve 2023'te taban kenarlarının yükseltilmesi yönünde değişiklik yapacağını bildirdi. Bu, herkesin 2023'te tamamen yeni bir şasi yapmasını gerektirebilir.

FIA, taban kenarlarını 25 mm arttırmak istiyor ancak gridin en azından yarısı bu kadar büyük değişikliğe karşı çıkıyor ve daha az değişiklik olması gerektiğini savunuyor.

Yeni kurallar üst sıradaki takımlar için pahalı bir gelişim yolunu aralayacak olsa da, değişikliklerin etkisi normalde mevcut araçtan birçok parçayı gelecek seneye aktarmayı planlayan küçük takımlar üzerinde daha büyük olabilir.

Diğer taraftan bu değişiklik, gelecek seneye önde başlamayı planlayan ve bu kapsamda çoktan aracın gelişimine başlayan küçük takımları yine olumsuz etkileyebilir.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, "Bence bu aslında bazı küçük takımlar için daha da büyük bir sorun çünkü onlar tepki verebilecek kaynağa sahip olmayabilir. Bence ne önlem alınırsa alınsın, sadece mantıklı olması gerekiyor." demişti.

AlphaTauri'nin Araç Performans Bölümü Başkanı Guillaume Dezoteux, 25 mm'lik değişikliğin şasinin yeniden tasarlanmasını gerektirecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Dezoteux, "Gelecek yılki aracın temel parametrelerini belirleme dönemindeyiz. Yakıt hacmi ne olmalı? Aracın optimum ağırlık dağılımı ne olmalı?"

"Şu anda aero kurallarını değiştirmek takımlar için büyük mücadele olur çünkü öncelikle kuralların genel olarak araç performansı üzerinde nasıl olduğunu anlamanız gerek. Ancak o andan sonra 'Yakıt hacmini azaltmayı göze alabiliriz, ağırlık dağıtım hedefini değiştirmeyi göze alabiliriz, bunu veya bunu yapmayı göze alabiliriz.' diyebiliriz."

"Değişmeye devam ederse, artık değiştiremeyeceğiniz bazı kararlar almış olursunuz. Şasi önümüzdeki haftalarda üretilecek." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Planlanan değişikliklerin gerçekten şasi değişikliğini gerektirip gerektirmeyeceği sorulduğunda Dezoteux, "Evet, öyle olduğunu söyleyebilirim."

"Açıkçası, özellikle yüksek hızlı virajlarda aracın yere basma gücünü azaltma hedefiyle zemin kenarını yükseltirseniz, bu 'lastiklere ne kadar enerji harcadığınız ve süspansiyonun ne yaptığı gibi' konularda çok fazla değişikliğe neden olur."

"Süspansiyon aralığını değiştirir çünkü aracı yükseltmek zorunda kalabilirsiniz. Bugün bize daha kalın tahta plaka için aracı 20 mm yükseltmemiz gerektiğini söyleseniz, bunu yapamayız çünkü süspansiyonumuz o seviyeye ulaşacak şekilde tasarlanmadı."

"Tüm proje birbiriyle çok bağlantılı. Bu yüzden bir parametreyi değiştirirseniz, genel olarak her şey ondan etkilenir." şeklinde cevap verdi.

Takımların çoğu, özellikle ağırlık tasarrufu için gelecek sene yeni şasiye geçmeyi planlıyor olsa da, Alfa Romeo mevcut araçtaki birçok şeyi gelecek seneye taşıyacağını işaret etti.

Takımın Teknik Patronu Jan Monchaux, "Biz daha küçük bir takım olduğumuz için, muhtemelen daha büyük takımlara göre mevcut araçtaki birçok şeyi gelecek seneye daha agresif bir şekilde taşımak zorunda kalacağız."

"Kış döneminde elimizdeki güç ile her şeyi yeniden yaparsak, bu durumda kaynaklarımızı aşırı kullanmak zorunda kalırız. Bu bizim için aşırı pahalı olur ve sezon içerisindeki gelişim bütçemiz bundan olumsuz etkilenir. Bu yüzden bazı şeyleri mevcut araçtan taşıyacağız."

"Şubat ayında araçları kontrol ettiğinizde, hangileri olduğunu bulacaksınız. Ancak onların görsel açıdan oldukça belirgin olacağını düşünüyorum." dedi.