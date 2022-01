FIA, Masi'nin görevden alınabileceğini doğruladı

Michael Masi, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde güvenlik aracı kurallarını olması gerektiği gibi uygulamadığı için yoğun şekilde eleştiriliyordu.

FIA'nın Abu Dhabi GP hakkında yaptığı soruşturma devam ediyor ve FIA'nın yeni koltuklu yarışlardan sorumlu yöneticisi Peter Bayer, bu kapsamda Masi'nin görevden alınabileceğini doğruladı.

Bayer, şunları söyledi: "Michael birçok yönden süper bir iş çıkardı, ki biz de ona bunu söyledik."

"Fakat aynı zamanda artık yeni bir yarış direktörüne sahip olma ihtimalimiz de var. Bunu bildirdik."

Uzun süre boyunca FIA'nın Genel Sekreteri olarak görev yapan Bayer, Abu Dhabi'deki tartışmalı yarışın ardından başlatılan soruşturmaya liderlik ediyor.

FIA, BBC'nin daha önce duyurduğu üzere yeni bir yarış kontrol yapısı üzerinde çalışıyor ve Bayer, bu kapsamda Masi'nin sorumluluklarını bir dizi kişi arasında bölüştüreceklerini söyledi.

Avusturyalı gazeteci Gerhard Kuntschick'e konuşan Bayer, "Buna bakıyoruz. Bir Yarış direktörü aynı zamanda spor direktörü, güvenlik ve pist delegesi olarak görev yapıyor. Bu açıdan sahip olduğu çeşitli görevleri bölüştürmeye çalışıyoruz."

"Sahip olduğu görevlerin sayısı çok fazlaydı. Bu roller birkaç kişi arasında bölünecek. Bu da yarış direktörünün yükünü azaltacak." dedi.

Bayer, yarış kontrolünün yeniden yapılandırılmasının yanı sıra güvenlik aracı kurallarının da gözden geçirileceğine vurgu yaparken, takım patronlarının artık doğrudan yarış direktörüyle konuşamayacağını doğruladı.

Bayer, "Takım yöneticileri hâlâ sorular sorabilecek, onları soru sorabilmeleri gerekiyor."

"Bu istekleri dinleyen bir çalışanla birlikte, takım ve yarış direktörü arasında bir tür köprü oluşturmak istiyoruz."

"Gelecekte, yarış direktörü artık kendi görevine konsantre olacak ve dikkati dağılmayacak." dedi.

Mercedes, Abu Dhabi'deki yarışın ardından durumu protesto etmiş ancak bu protesto, kabul görmemişti.

Olay temyize götürmeyi düşünseler de sonunda bunu yapmamayı seçtiler.

Bayer, bu konuda, "Mercedes'in protestosu hakemler tarafından reddedildikten sonra Temyiz Mahkemesine götürülseydi, ne olurdu?" diye sordu ve ardından şöyle açıkladı: "Hakemlerin 'Kurallar farklı ve o, bu şekilde karar verdi, bu yüzden sonucu geçersiz kılabiliriz' diyebilirdi."

"Fakat öyle olsaydı ve iptal edilseydi, o zaman Max Verstappen dünya şampiyonu olacaktı (çünkü Max lider gelmiş)."

"Durum mükemmel olmaktan uzaktı. Bu açıdan konu üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda yarış direktörüne saygı duymamız gerekiyor."

"Benim işim ileriye bakmak ve durumu nasıl geliştirebileceğimizi anlamak." dedi.

Peter Bayer, FIA Secretary General for Motor Sport at the F1 Motorsport Network Global Fan Survey Pr

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images