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Formula 1 Haberler

FIA, WMSC toplantısına rağmen Abu Dhabi GP hakkında "hızlı" karar vermeyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

FIA'nın 3 Şubat için Dünya Motor Sporları Konseyi'nin olağanüstü şekilde toplamasına, Abu Dhabi ile ilgili soruşturma hızlanmayacak veya sonuçlanmayacak. Toplantı sadece Todt'tan Ben Sulayem yönetimine geçişi kolaylaştırmak için yapılıyor.

FIA, WMSC toplantısına rağmen Abu Dhabi GP hakkında "hızlı" karar vermeyecek
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FIA, geçtiğimiz günlerde bir sürprize imza attı ve Dünya Motor Sporları Konseyi'ni 3 Şubat'ta acil olarak toplayacağını açıkladı. Fakat konseyin gündeminde Formula 1 konuları yer almıyor.

Bu nedenle Abu Dhabi'deki olaylarla ilgili soruşturmanın tamamlanması ve alınan önlemlerin uygulanması gibi konular, daha önceki zaman çizelgesine uygun şekilde ilerleyecek.

WMSC yani Dünya Motor Sporları Konseyi, yılda genellikle dört kez toplanıyor. Fakat bu sanal toplantı, Aralık ayı başında yeni başkan Mohammed Ben Sulayem'in göreve getirilmesinin ardından programa eklendi.

FIA, bu toplantının eski başkan Jean Todt'tan yeni yönetime geçişinin ardından Senato üyelerinin atanması gibi, geçiş sürecini kolaylaştıracak şeyleri içerdiğini belirtti.

FIA, bu ayın başında Abu Dhabi GP soruşturmasıyla alakalı bir zaman çizelgesi yayınlamıştı.

19 Ocak'taki takım sportif direktörleri toplantısında, kurallardaki olası değişiklikler görüldü fakat nihai sonucun 19 Mart'ta yapılacak olan WMSC'nin bir sonraki olağan toplantısında duyurulması bekleniyor.

F1'in 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de başlayacağı düşünüldüğünde, yeni kararlar da aynı hafta sonu belli olacak.

Abu Dhabi'deki tartışmalı yarışın ardından basın karşısına çıkmayan Lewis Hamilton'ın geleceğiyle alakalı pek çok tartışma da var. İngiliz pilot, soruşturmanın sonucundan ne çıkacağını merak ediyor.

Diğer tarafta Michael Masi'nin potansiyel koltuğu tehdit altında ve eğer görevden alınırsa, F1 Yarış Direktörlüğü görevinin nasıl doldurulacağı konusu da cevap bekliyor.

Michael Masi, Race Director, FIA

Michael Masi, Race Director, FIA

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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