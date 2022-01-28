Steiner: "Schumacher ve Mazepin 'eşit statüde' olacak"

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Haas, 2020 yılının ardından Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le yollarını ayırıp, iki çaylak Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'le anlaşmıştı.

Schumacher, ilk yılında Mazepin'e büyük bir üstünlük kurdu ve takım arkadaşını hemen hemen tüm hafta sonlarında geride bıraktı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mick, yılı puansız kapatsa da, takımın lider sürücüsü olarak öne çıkıyordu.

Ancak RTL'ye konuşan Haas patronu Gunther Steiner, takım içerisinde "1 veya 2 numara" olmayacağını belirtti.

Steiner şöyle dedi: "Her iki pilotumuz da eşit statüde. Takım liderliği için pist üstünde savaşmanız gerekiyor."

"Pozisyon olarak kim öndeyse avantajlı strateji her zaman ona verilir. Takım lideri statüsünü kendiniz kazanmanız gerekiyor. Yani buna dahil olmak zorunda değilim." dedi.

Steiner, yeni sezonda pilotlarının daha az hata yapmasını umuyor.

"Her iki sürücünün de çok fazla şey öğrendiğini ve artık mücadeleye hazır olduğunu düşünüyorum."

"Umarım daha az kaza olur çünkü ne kadar çok kaza yaparsanız, o kadar az gelişirsiniz. Çünkü para oraya kayar. Araçla ilgili sınırı bulmaları ve bunu aşmamaları gerekiyor."

"Umarım başlangıçtan itibaren öndeki takımlarla olabiliriz. Haas tekrar gridin ortasında yer alırsa, bundan ötürü mutlu olurum."

Mick'e ayrı bir parantez açan Steiner, "Mick, bir yarış pilotu için olabilecek en iyi ortamda, yani babasıyla büyüdü. Michael Schumacher ile büyümek kadar güzel bir şey yoktur."

"Başarılı olmak için ne yapması gerektiğini biliyor. Tamamen motive şekilde döneceğine eminim. O akıllı bir adam ve tam olarak ne istediğini biliyor." dedi.