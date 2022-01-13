FIA, Masi ve Tombazis'i Mercedes'ten korumaya mı çalışıyor?

Dün yayınlanan organizasyon tablosu, söylentilere yol açmıştı. Bu tabloda, ne Michael Masi ne de Nikolas Tombazis yer aldı. FIA'nın iki kıdemli adamı, Ekim ayında yayınlanan son tabloda tek koltuklu araç bölümünün altında yer almaktaydı.

Ancak dün yayınlanan tabloda, saygı duyulan bir isim olan FIA'nın Genel Sekreteri Peter Bayer tek koltuklu araç bölümünün altında yer aldı.

Bu iki önemli ismin tablodan çıkarılması söylentilere neden olurken, BBC'ye göre bu iki isimin tabloda yer almamasının nedeni Mercedes ile FIA arasında yapılan gizli bir anlaşmaydı. Bu anlaşmaya göre, Mercedes, Masi ve Tombazis'in görevden alınması durumunda olayı temyize taşımayacaktı.

Bu iki ismin tablodan çıkarılması, yanlış söylentilere neden oldu ve birçok kişi, Masi ile Tombazis'in görevden alındığını düşündü ancak Masi ve Tombazis, görevden alınmadılar. Bu iki isim tabloda yer almasalar da hâlâ görevlerindeler ve yeni bir dönemin başlayacağı 2022 sezonu öncesinde hazırlıklara devam ediyorlar.

FIA'nın yeni başkanı Ben Sulayem ise dün başlatılan soruşturmadan çıkacak olan sonuçları bekliyor. Mercedes, bu soruşturmadan somut sonuçlar çıkmasını istiyor. İddiaya göre Hamilton'ın geleceği de bu soruşturmadan çıkacak karara bağlı.

Soruşturmaya FIA'nın Genel Sekreteri Peter Bayer önderlik ediyor ve FIA, tüm kilit kişilerle konuşmak istiyor. Bayer, dün yayınlanan tablodan Genel Sekreter rolündeki yerini korumuştu ve şu an tek koltuklu araçlar bölümünün başında da görünüyor.

Ben Sulayem, bu soruşturma sonuçlanıncaya dek oldukça saygı duyulan bir isim olan Bayer'in tek koltuklu araç bölümünün yani aslında F1'in başına geçmesine istedi.

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Nikolas Tombazis Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport İtalya'ya göre, bu iki kıdemli ismin tablodan çıkarılmasının nedeni görevden alınacak olmaları değil. Aksine, FIA'nın bunun yapmasının nedeni, en çok tepki toplayan bu iki ismi "korumak" istemesi.

Daily Mail'e göre, yarın Ben Sulayem ile Toto Wolff arasında bir görüşme düzenlenecek ve Masi'nin organizasyon içindeki rolü hakkında görüşülecek. Masi'nin görevden alınması için FIA'ya baskı yapıldığı açık.

Ayrıca, Tombazis'in de görevden alınması gündemde. FIA'nın teknik direktörü Tombazis de dün yayınlanan tabloda yer almamıştı.

Yunan tasarımcı Tombazis, Mercedes'in arka kanadının esnediğini öne süren iddiaları soruşturmuştu ve Brezilya GP'de Hamilton'ın arka kanat DRS plakaları arasındaki mesafenin uygun olmadığı için ceza alması gerektiğini belirtmişti.

Mercedes'in Abu Dabi GP sonrasında protestosunu geri çektiği an, Masi ve Tombazis için geri dönüşün olmadığı andı.

Motorsport İtalya'nın kaynaklarına göre, Mercedes, Abu Dabi'de yaşananların sportif tarafını kabul etti ve sonucu değiştirmeye yönelik bir çalışmada bulunmayacak. Ancak FIA, soruşturmasını tamamlamasının ardından bir hata yapıldığını açıklarsa, Mercedes o zaman FIA'ya bir tazminat davası açacak.