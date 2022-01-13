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Formula 1 Haberler

Vettel, Hamilton'ın emekli olması halinde Mercedes için bir seçenek olabilir mi?

Ekleyen:
, Şef Editör

Alman Bild ve RTL'nin iddiasına göre Sebastian Vettel, Lewis Hamilton'ın emekli olması halinde Mercedes için bir seçenek olabileceğini iddia ettiler.

Vettel, Hamilton'ın emekli olması halinde Mercedes için bir seçenek olabilir mi?

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. İngiliz pilot, 2021 sezonunun finalinde yaşananlardan sonra sessizliğe bürünmüş durumda ve bazıları emekli olacağını iddia ediyor.

Abu Dhabi'den bu yana açıklama yapmayan Hamilton ayrılmaya karar verirse, o zaman Mercedes'in bu boş koltuğu hızlıca doldurması gerekecek.

İddiaya göre seçeneklerden birisi Sebastian Vettel olabilir.

Bild'e göre bazı kaynaklar ve RTL, Vettel'i, Hamilton'un ayrılması durumunda Mercedes'te yarışabilecek olası adayların başında gösteriyor.

Yedi kez dünya şampiyonu emekli olmaya karar verdiği takdirde, ardında takımın doldurması gereken büyük bir boşluk bırakacak. Dört şampiyonluk yaşamış Vettel de bu zorlu görev için biçilmiş kaftan olabilir.

Alman sürücü şu anda Aston Martin'de yarışıyor ve gelecek yıl için bir sözleşmesi var. Bu, elbette olası bir anlaşmayı daha karmaşık hale getiriyor ancak kesinlikle imkansız değil. 

İngiliz ekip, halihazırda Mercedes motoruyla yarışıyor ve Alman üretici istediği takdirde bir anlaşma yol bulunabilir. Lawrence Stroll ve Toto Wolff arasındaki yakın ilişki de süreci hızlandırabilir.

Alman gazetesine göre diğer olası adaylar, Mercedes takımıyla bağlantılı olan veya bağları olan Esteban Ocon ve Nyck de Vries

Fakat Pierre Gasly de dahil olmak üzere bu üç ismin herhangi bir şampiyonluk başarısı ya da önde yarışma tecrübesi bulunmuyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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