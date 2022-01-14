Brundle: "Masi'yi görevinden almak, F1'in güvenirliğini düzeltmez"

Masi, Abu Dhabi GP'nin son turlarında aldığı kararlarla Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın son turda liderliği kaybedip Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliğe yükselerek şampiyon olmasına yol açtığı için büyük eleştirilere maruz kaldı.

Masi, son bölümde güvenlik aracı çıkmadan Hamilton ile Verstappen arasındaki tur yiyen pilotların turlarını geri almalarına izin vermiş, Verstappen'in arkasındaki isimlerin turlarını geri almasına izin vermemişti. Yaşananların ardından neredeyse bir ay geçse de olaylar henüz tam olarak durulmuş değil.

Brundle, Masi gönderilse dahi bunun tam manasıyla bir çözüm olacağını düşünmüyor.

Brundle, "Kesin olarak bildiğim bir şey varsa, Michael Masi'yi değiştirmek sorunu çözmeyecek."

"23 yarışlık bir sezonda bu görev, bir kişinin idare edemeyeceği kadar büyük ve sezon gittikçe daha da büyüyor."

"Charlie ve Herbie (Blash) döneminde 16 - 18 yarış oluyordu. Charlie yarışları başlatırdı. Herbie ise Charlie start noktasından geri dönene kadar yarış direktörü olarak çalışırdı."

"Her şey kontrolleri altındaydı ancak artık her şey katlanarak büyüyor. Bu açıdan Masi kalacaksa, etrafında onu destekleyecek çok fazla kişiye ihtiyacı olacak. Şu anda bunu yapmayı planladıklarını düşünüyorum."

"Ve ayrıca şu anda onun yerine kim geçmek ister?" dedi ve Masi'nin kalması halinde geride artık tek bir canının kaldığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, on the final lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Brundle'ın Sky Sports'taki meslektaşı, üç kez Grand Prix kazanan Johnny Herbert ise, Masi'nin pozisyonunun artık savunulamaz olduğunu belirtti.

Herbert, "Onun Formula 1'e çok fazla zarar verdiğini düşünüyorum."

"Onun pozisyonuna güvenmeniz gerek. O pozisyona olan güven tamamen uçup gitti."

"Sorun şu ki, onun yerine kimi getirebilirsiniz? Çünkü açıkçası o pozisyonu dolduracak adam için bu konuda deneyim önemli olacak."

"Michael çok şanslıydı. Charlie baştayken o Charlie'nin altındaydı ve o açıdan çok fazla iyi şey öğrendi."

"Şu anda onun yerine geçecek şekilde öne çıkan kimse var mı? Hayır. Muamma olan konu tam olarak bu." dedi.