FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

İlk olarak Andy Green (Aston Martin), Laurent Mekies (Ferrari) ve Dave Robson (Williams) basın karşısına çıkacak. Ardından onların yerini Jody Egginton (AlphaTauri), Mike Elliott (Mercedes) ve Pierre Wache (Red Bull) alacak.