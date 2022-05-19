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Formula 1 / İspanya GP Haberler

FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı
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2022'de Formula 1 yarış hafta sonu formatı değişti ve sürücülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel Perşembe günkü basın toplantıları Cuma sabahına taşındı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılıyor.

Program:

20 Mayıs Cuma

11:30 TSi

İlk grup: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull).

12:00 TSi

İkinci grup: Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull), Nicolas Latifi (Williams).

12:30 TSi

Üçüncü grup: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams).

13:00 TSi

Dördüncü grup: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes).

21 Mayıs Cuma

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

İlk olarak Andy Green (Aston Martin), Laurent Mekies (Ferrari) ve Dave Robson (Williams) basın karşısına çıkacak. Ardından onların yerini Jody Egginton (AlphaTauri), Mike Elliott (Mercedes) ve Pierre Wache (Red Bull) alacak.

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