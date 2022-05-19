FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP için basın toplantısı programını açıkladı.
Program:
20 Mayıs Cuma
11:30 TSi
İlk grup: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull).
12:00 TSi
İkinci grup: Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull), Nicolas Latifi (Williams).
12:30 TSi
Üçüncü grup: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams).
13:00 TSi
Dördüncü grup: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes).
21 Mayıs Cuma
Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.
İlk olarak Andy Green (Aston Martin), Laurent Mekies (Ferrari) ve Dave Robson (Williams) basın karşısına çıkacak. Ardından onların yerini Jody Egginton (AlphaTauri), Mike Elliott (Mercedes) ve Pierre Wache (Red Bull) alacak.
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