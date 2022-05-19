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İspanya GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP'de pilot hakemlik görevini üstlenen isim Vitantonio Liuzzi olacak.
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Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor
İspanya Grand Prix'si için eski Formula 1 pilotu Vitantonio Liuzzi seçildi. Liuzzi geçen yıl da düzenli olarak yarış hakemliği yaptığı için bu alanda tecrübeli.
Liuzzi, hafta sonu boyunca Tim Mayer, Nish Shetty ve David Domingo'ya yardımcı olacak.
Bu yıl şimdiye kadar Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Mika Salo ve Danny Sullivan bu görevi üstlenmişti.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
|Yarış
|Pilot Hakem
|Bahreyn GP
|Derek Warwick
|Suudi Arabistan GP
|Enrique Bernoldi
|Avustralya GP
|Enrique Bernoldi
|Emilia Romagna GP
|Mika Salo
| Miami GP
|Danny Sullivan
| İspanya GP
|Vitantonio Liuzzi
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