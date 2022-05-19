Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı Sonraki / Szafnauer: "İspanya'da iki araçla birden puan almak istiyoruz"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP'de pilot hakemlik görevini üstlenen isim Vitantonio Liuzzi olacak.

İspanya GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
Haberi dinle

Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor

İspanya Grand Prix'si için eski Formula 1 pilotu Vitantonio Liuzzi seçildi. Liuzzi geçen yıl da düzenli olarak yarış hakemliği yaptığı için bu alanda tecrübeli.

Liuzzi, hafta sonu boyunca Tim Mayer, Nish Shetty ve David Domingo'ya yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Mika Salo ve Danny Sullivan bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
paylaşım
yorumlar
FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı
Önceki haber

FIA, İspanya GP basın toplantısı programını açıkladı
Sonraki haber

Szafnauer: "İspanya'da iki araçla birden puan almak istiyoruz"

Szafnauer: "İspanya'da iki araçla birden puan almak istiyoruz"
Yorumları görüntüle

Son Haberler

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.