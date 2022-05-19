De Vries, Barselona'da kullanacağı numarayı seçti

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27 yaşındaki De Vries, Formula 2'de şampiyon olmasına rağmen kendisine F1 koltuğu bulamadı ve son yılları Formula E'de yarışarak geçirdi.

Hollandalı pilot bir yandan da Mercedes F1'in yedek pilotluğunu yapıyordu ve bundan ötürü de düzenli olarak simülatördeydi.

Şimdiye kadar iki kez F1 aracının direksiyonuna geçen De Vries, önce 2020 sonra da 2021 sezonunun sonunda yapılan çaylak testinde Mercedes'in F1 araçlarını sürmüştü.

De Vries şimdi F1 aracının direksiyonuna geri dönüyor fakat bu kez yarış hafta sonunda piste çıkacak ve Williams'ın direksiyonuna geçecek.

İspanya GP'nin ilk seansında Alex Albon'un Williams FW44'ünü sürecek olan De Vries, yarışacağı numarayı seçti.

Hollandalı pilot 45 numarayla piste çıkacak. Son olarak bu numarayı 2014 Belçika'da Andre Lotterer kullanmış ve yarışta motor sorunuyla yolda kalmıştı.

Racingnews365'e göre De Vries'in kullanacağı 45 numara, Williams için standart bir seçim ve test sürücüsü Roy Nissany de dahil olmak üzere takımla test yapan sürücüler bunu kullanıyor.

Bundan ötürü gelecekte gride gelmesi halinde bunu kullanmayacak.