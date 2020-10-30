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Formula 1 / Son dakika

FIA: "Ceza puanı sistemini sene ortasında değiştirmek, kötü yönetim olur"

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FIA: "Ceza puanı sistemini sene ortasında değiştirmek, kötü yönetim olur"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, hakemlerin sürücülerden gelen ceza puanı sisteminin gözden geçirilmesi isteğini göz ardı etmediklerini söyledi.

Masi yarış sezonunun ortasında sistem değişikliği yapmaya imkan olmadığını ve öyle bir hareketin kötü yönetime işaret olduğunu söyledi.

Fakat Masi kış arası süresince bir değerlendirme olacağını ve gelecek sene puanların verilme şeklinde bir değişiklik olabileceğini de söyledi.

Hakemler şu anki sistemde bir sürücü belirli bir ihlalde bulunduğunda ceza puanı ‘menüsünden’ puan seçiyorlar. Verilen cezalar çok önemli çünkü bir takvim yılı süresince 12 puana ulaşan sürücüler bir yarışa katılamama cezası alıyorlar.

Rusya’da ise Lewis Hamilton yarış öncesindeki kural ihlalleri sebebiyle 2 ceza puanı alınca bu konu gündeme taşındı çünkü geçtiğimiz 12 ay için kendisi kısa bir süreliğine 10 puana yükseldi ve ceza almaya yaklaştı.

Fakat ilginç bir gelişme yaşandı ve hakemler Hamilton’un verdiği kararda Mercedes’in de payı olduğuna kanaat getirdiler ve ceza puanlarını geri aldılar.

Bu olaylar sonucunda ceza puanları hakkında bir tartışma başladı ve pilotlar sadece güvenliği tehlikeye düşürecek durumlarda ceza puanı almaları gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Fakat Portekiz GP’sinde Lance Stroll, Daniil Kvyat ve Romain Grosjean’ın her biri yarışta üçten fazla pist sınırlarını aştığı için süre cezasına ek olarak lisanslarına birer ceza puanı aldılar.

 

Masi, Portimao’daki pist sınırı aşım cezalarının, hakemlerin güvenlik meselelerine odaklanmaları isteğini göz ardı ettiği manasına gelmediğini savundu.

Masi, “Öncelikle bunu söylemenin adil olduğunu düşünmüyorum. İkinci olarak ise tüm pilotlarla bu konu konuşuldu. Senenin başında FIA ve tüm takımların sportif direktörleri toplanarak ceza puanı tablosunu ve hakemlerin puan vermek için kullandığı rehberleri inceliyor ve genelde ortak bir paydada buluşarak cezalar ve ilişkili ceza puanları hakkında karar alınıyor. ”

“Ve her sene uygunlukları tekrar gözden geçiriliyor. O yüzden bir takım bakış açısıyla hangi durumlarda ceza alınıp alınmadığı şaşırılacak bir şey değil. Sürücü toplantılarında da bu konuyu konuştuk ve aynı gözden geçirmeyi 2021 için de yapacağımızı söyledik.”

“Fakat bu, senenin ve sezonun ortasında yapacağımız bir şey değil. Bir değişiklik yok ve sürücülerin hepsine de bu sene değişiklik yapmayacağımız söylendi. Aksi takdirde bu kötü yönetim olurdu.” dedi.

Masi çok tartışılan pist limitleri konusunda da FIA’nın çalışmaya devam ettiği bilgisini verdi.

Masi, “Pist limitlerinin yönetimi uzun süredir devam eden bir süreç. Galiba yıllardır farklı çözümler olmuş; şu anki döngülerle, farklı bordür türleriyle, farklı kaçış alanlarıyla bunu yapıyoruz. Yani kolay bir çözüm değil.”

“Buradaki çözümümüz de öyle, şimdi zamanlama döngüleriyle ideal oldu mu? Muhtemelen ideal değil ama oluşturabileceğimiz en iyi durum bu. Görevli için de iyi görüyor gibi duruyor.”

“Ve bir takım bakış açısıyla her araca aynı yaptırım uygulandığını kesinlikle bilirsiniz. Ve biz de her zaman söyledik, sadece eşit olacak ve geçen her araçta tekrar edebilecek şekilde yapacağız.”

“Dolayısıyla fiziksel çözümler her ne olursa olsun, bunun teknolojinin devam eden bir inceleme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu sadece kış arası boyunca üstünde durulacak bir konu değil, her zaman incelenen ve sürekli incelenmeye devam eden bir konu.” dedi.

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Editör Adam Cooper

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