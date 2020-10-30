Ecclestone, Vettel’i alması için Lawrence Stroll’a baskı kurmuş

Vettel, geçtiğimiz bahar Ferrari tarafından 2021’de İtalyan takımın diziliminde olmadığı konusunda bilgilendirildi. Bu duyurunun devamında ise Carlos Sainz’ın McLaren’dan Scuderia Ferrari’ye geçeceği haberi verildi.

2021 için gözde F1 takımlarının koltukları kapıldıktan sonra bir çokları Vettel’in spora ara verip bir sene kenarda kaldıktan sonra gride taze bir fırsatla geri dönmesini beklediler.

Fakat Vettel bunun yerine, önümüzdeki sene Aston Martin Racing adı altında yarışacak orta sıra takımı Racing Point’e yeni bir mücadele için katıldı.

Dün 90. yaş gününü kutlayan ve son yıllarda Vettel’le dostluğunu koruyan Ecclestone, arkadaşının Racing Point’e geçmesinde payı olduğunu söyledi.

Alman yayın kanalı Sport1’e konuşan Ecclestone:, “Telefonda çok görüştük. Onu dinliyor ve olaylara bakış açımı aktarıyorum. Aston Martin’le anlaşmasının kesinleşmesinde de yardım ettim.”

“Sebastian’ı alması için takım sahibi Lawrence Stroll’a da gerçekten çok baskıda bulundum.”

“Ona Sebastian’ın hâlâ ne kadar iyi olduğunu söyledim ve günün sonunda anlaşma olursa herkesin kazanacağını anlattım. Galiba savunmalarım onun kararını etkilemiş olmalı.” dedi.

Vettel’in Ferrari’yle son sezonu, sürekli olarak takım arkadaşının performans olarak gerisinde kalmasıyla bir türlü bitmek bilmeyen zorlu bir süreç oldu.

Vettel’in Leclerc’e kıyasla geride kalması sebebiyle Ferrari takım patronu Mattia Binotto, iki aracın arasında hiç bir fark olmadığını açıklamak zorunda kaldı.

Fakat Ecclestone bu konuda emin değil ve Vettel’in eski başarı dolu günlerini gelecek sene yakalayabileceğini düşünüyor.

Ecclestone, “Leclerc kesinlikle büyük bir yetenek. Ama Sebastian Vettel de öyleydi, hâlâ da öyle. Ve daha fazla tecrübesi var. O yüzden aslında onun fark atıyor olması lazım. Fakat öyle olmadığına göre başka sebepler olmalı.”

“Ferrari her zaman kapalı bir takım olmuştur. Orası, takım içi politikaların her zaman büyük rol oynadığı bir yer. Aslında sadece Michael Schumacher zamanında tüm takım aynı yönde kürek çekiyordu.”

“En azından gelecek sene Aston Martin’de Sebastian Vettel yeni bir mücadeleye girişecek. Gelecek sene orada kendisinden ve yeteneklerinden kuşku duyanlara en güzel cevabı verecektir.” dedi.