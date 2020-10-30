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Formula 1 / Son dakika

Binotto, Vettel'e ayrılık kararını bildirmeden önce 3 kez çalışmış

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Binotto, Vettel'e ayrılık kararını bildirmeden önce 3 kez çalışmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari F1 takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'e 2021 Formula 1 sezonunda kendileri adına yarışmayacağını telefondan söylemeden önce neler söyleyeceği üzerinde uzun süre çalıştığını söyledi.

Vettel'in Ferrari ile mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor. 2020'nin başında Vettel'in Ferrari ile devam edeceği düşünülüyordu.

Ancak Ferrari, Barcelona testlerinde performans açısından zorlanmasının ardından uzun vadeli düşünerek Vettel'le devam etmemenin doğru karar olacağı kararına vardı.

Binotto, Vettel'e bu kararı F1 sezonu başlamadan önce telefondan verdi ve bunun basit bir süreç olmadığını söyledi.

Sky Italia'ya konuşan Binotto, bu zor görüşme öncesinde zihinsel olarak hazırlanmaya çalıştığını kabul etti.

Binotto, "Evdeydim ve onu aramadan önce ona ne söyleyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi üç kez kafamda tekrarladım."

"Seb hakkında verdiğimiz karar kola değildi çünkü onu son senelerde takımda yaptıklarından, takıma kattıklarından ve davranışlarından dolayı seviyoruz."

"Ancak bazen gelecek için bazı kararlar almanız gerekir. 2022'de yeni teknik döneme başlamaya yakınız, her alanda o süreç için hazırlık yapan bir takım var."

"Orta ve uzun vadeli hedeflerimize bakma sorumluluğumuz var. Bu düşünce yapısıyla bazı kararlar almak zorunda kaldık."

"Peki bu konuşmada Seb araya girdi mi? Hayır, telefonu kapatmadı. O çok akıllı, çok güzel bir insan. O, zorlukların eksik olmadığı sezon boyunca karakterini korudu. Asla negatif olmadı. Bunun yerine proaktif ve saygılı oldu." dedi.

Binotto, gelecek sene Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisinin takıma yeni bir hava katacağını, bu iki ismin farklı güçlere sahip olacağını söyledi.

Binotto, "Charles, sıralamalardaki tur zamanları, yarışta yaptığı geçişler ve savunmalarla taraftarları heyecanlandırıyor. Enzo Ferrari onu severdim."

"Carlos'u şahsen bir lider olarak görüyorum. O, harika çalışan bir isim. Mühendislerle görüşür ve sürekli daha fazlasını sorar. Genç olsa da, uzun zamandır Formula 1'de. Aldığı sonuçlarda her zaman öğrenme sürecinin etkisi oldu."

"Bizim için pilotlarımız en az sorun teşkil eden bölümler. Charles olgunlaşıyor ve yaşadığımız sorunlarda asla eleştiren taraf olmadı. Takımın ilerlemesi için katkıda bulunmak istiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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