FIA, Britanya GP basın toplantısı programını açıkladı

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FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP öncesinde geleneksel basın toplantısı formatına geri döndü ve basın toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Sürücülerin yarısı basın toplantısına katılırken, diğer yarısı başka bir noktada basın mensuplarının karşısına geçerek, onların sorularını yanıtlayacak. Bir bakıma eski format kullanılmış olacak.

Program:

30 Haziran Perşembe

TSi 16:00

Fernando Alonso (Alpine)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Mick Schumacher (Haas)

Lando Norris (McLaren)

Sergio Pérez (Red Bull)

TSi 16:35

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Nicholas Latifi (Williams)



Gazetecilerle röportaj:

TSi 16:00

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Lance Stroll (Aston Martin)

Daniel Ricciardo (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Alex Albon (Williams)

TSi 16:30

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Esteban Ocon (Alpine)

Carlos Sainz (Ferrari)

Kevin Magnussen (Haas)

Max Verstappen (Red Bull)

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

2 Temmuz Cumartesi

TSi 11:30

Guenther Steiner (Haas)

Andreas Seidl (McLaren)

Mike Elliott (Mercedes)

TSi 12:00

Laurent Rossi (Alpine)

Christian Horner (Red Bull)

Jost Capito (Williams)