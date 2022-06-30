Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / F1'deki ilk sahte marina fikri, Silverstone'da ortaya çıkmış Sonraki / Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak
Formula 1 / Britanya GP Haberler

FIA, Britanya GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Britanya GP basın toplantısı programını açıkladı
Haberi dinle

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP öncesinde geleneksel basın toplantısı formatına geri döndü ve basın toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Sürücülerin yarısı basın toplantısına katılırken, diğer yarısı başka bir noktada basın mensuplarının karşısına geçerek, onların sorularını yanıtlayacak. Bir bakıma eski format kullanılmış olacak.

Program:

30 Haziran Perşembe

TSi 16:00
Fernando Alonso (Alpine)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Mick Schumacher (Haas)
Lando Norris (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)

TSi 16:35

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Charles Leclerc (Ferrari)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Nicholas Latifi (Williams)

Gazetecilerle röportaj:

TSi 16:00

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Lance Stroll (Aston Martin)
Daniel Ricciardo (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Alex Albon (Williams)

TSi 16:30

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Esteban Ocon (Alpine)
Carlos Sainz (Ferrari)
Kevin Magnussen (Haas)
Max Verstappen (Red Bull)

 

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

2 Temmuz Cumartesi

TSi 11:30

Guenther Steiner (Haas)
Andreas Seidl (McLaren)
Mike Elliott (Mercedes)

TSi 12:00

Laurent Rossi (Alpine)
Christian Horner (Red Bull)
Jost Capito (Williams)

paylaşım
yorumlar
F1'deki ilk sahte marina fikri, Silverstone'da ortaya çıkmış
Önceki haber

F1'deki ilk sahte marina fikri, Silverstone'da ortaya çıkmış
Sonraki haber

Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak

Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Podyuma geri dönmek istiyorum" Britanya GP
Formula 1

Perez: "Podyuma geri dönmek istiyorum"

BOM Karting Takımı bu hafta sonu Tuzla Karting Park Yarış Pisti'ne çıkıyor
TÜRK SPORCULAR

BOM Karting Takımı bu hafta sonu Tuzla Karting Park Yarış Pisti'ne çıkıyor

Ocon: "Umarım yeni güncellemelerle birkaç iyi hafta sonu daha geçirebiliriz" Britanya GP
Formula 1

Ocon: "Umarım yeni güncellemelerle birkaç iyi hafta sonu daha geçirebiliriz"

Son Haberler

Leclerc: "Önümüzdeki dört yarış çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Önümüzdeki dört yarış çok önemli"

Russell: "Silverstone'da rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Silverstone'da rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz"

Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!
Formula 1 Formula 1

Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!

Verstappen: "Piquet ırkçı biri değil fakat Hamilton yorumu doğru değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Piquet ırkçı biri değil fakat Hamilton yorumu doğru değil"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.