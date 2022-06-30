Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak

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Sahip olduğu hızlı virajlarla yeni nesil araçlar için gerçek bir test olması beklenen Silverstone'da, bir kez daha iki DRS bölgesi olmasına karar verildi.

Geçen yılın aksine sprint yarışına ev sahipliği yapmayacak olan Silverstone, yapı itibariyle geçişe müsait olan pistlerden birisi.

İlk DRS algılama noktası 3. virajdan 25 metre önce, aktivasyon noktası ise beşinci virajdan 30 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 11. viraj olarak belirlenirken, aktivasyon noktası olarak 14. viraj tercih edildi.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakem olarak kimin görev yapacağını da açıkladı: Bu görev için eski F1 pilotu Danny Sullivan'ın seçildiğini duyurdu.

Sullivan bu yılki Miami GP'de bu görevi üstlenmişti.

Amerikalı sürücüsü, hafta sonu boyunca Nish Shetty, Mathieu Remmerie ve Adrienne Watson'a yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Mika Salo, Emanuele Pirro ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan

Monako GP

Derek Warwick Derek Warwick Azerbaycan GP Mika Salo Mika Salo Kanada GP Emanuele Pirro Britanya GP Britanya GP Danny Sullivan Danny Sullivan