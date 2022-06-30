Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP öncesi yaptığı açıklamada, Silverstone hafta sonunda iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.
Sahip olduğu hızlı virajlarla yeni nesil araçlar için gerçek bir test olması beklenen Silverstone'da, bir kez daha iki DRS bölgesi olmasına karar verildi.
Geçen yılın aksine sprint yarışına ev sahipliği yapmayacak olan Silverstone, yapı itibariyle geçişe müsait olan pistlerden birisi.
İlk DRS algılama noktası 3. virajdan 25 metre önce, aktivasyon noktası ise beşinci virajdan 30 metre sonra olacak.
İkinci DRS algılama noktası 11. viraj olarak belirlenirken, aktivasyon noktası olarak 14. viraj tercih edildi.
Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakem olarak kimin görev yapacağını da açıkladı: Bu görev için eski F1 pilotu Danny Sullivan'ın seçildiğini duyurdu.
Sullivan bu yılki Miami GP'de bu görevi üstlenmişti.
Amerikalı sürücüsü, hafta sonu boyunca Nish Shetty, Mathieu Remmerie ve Adrienne Watson'a yardımcı olacak.
Bu yıl şimdiye kadar Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Mika Salo, Emanuele Pirro ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
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