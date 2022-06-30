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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP öncesi yaptığı açıklamada, Silverstone hafta sonunda iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Silverstone'da iki DRS bölgesi olacak
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Sahip olduğu hızlı virajlarla yeni nesil araçlar için gerçek bir test olması beklenen Silverstone'da, bir kez daha iki DRS bölgesi olmasına karar verildi.

Geçen yılın aksine sprint yarışına ev sahipliği yapmayacak olan Silverstone, yapı itibariyle geçişe müsait olan pistlerden birisi.

İlk DRS algılama noktası 3. virajdan 25 metre önce, aktivasyon noktası ise beşinci virajdan 30 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 11. viraj olarak belirlenirken, aktivasyon noktası olarak 14. viraj tercih edildi.

 

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakem olarak kimin görev yapacağını da açıkladı: Bu görev için eski F1 pilotu Danny Sullivan'ın seçildiğini duyurdu.

Sullivan bu yılki Miami GP'de bu görevi üstlenmişti.

Amerikalı sürücüsü, hafta sonu boyunca Nish Shetty, Mathieu Remmerie ve Adrienne Watson'a yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Mika Salo, Emanuele Pirro ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
Monaco Monako GP
 United Kingdom Derek Warwick
Azerbaijan Azerbaycan GP Finland Mika Salo
Canada Kanada GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom Britanya GP United States Danny Sullivan
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