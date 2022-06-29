F1'deki ilk sahte marina fikri, Silverstone'da ortaya çıkmış

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Ancak F1 pistinde ilk defa yapay bir liman Miami'de tasarlanmadı. Bundan yaklaşık 35 sene önce Autosport karikatüristlerinden birisi, Silverstone için hazırladığı bir çalışmasınca muzipce benzer bir şey yapmıştı.

2014'te hayatını kaybeden ve çok özlenen Jim Bamber, 1988 Britanya Grand Prix'si için yaptığı ön izleme ekinin bir parçası olarak Autosport dergisine bir pist haritası çizmekle görevlendirilmişti.

Harita zamanında hazırlandı. Her şey yolunda görünüyordu ve haritada herhangi bir değişiklik yapılmadan basıma girdi.

Ancak Bamber, Autosport ekibinin haberi olmadan otoparklar ve çocuk oyun alanları gibi ekstra detaylarının bir parçası olarak, Becketts'ın içindeki bir yat limanı yerleştirmişti.

Yatlar ve su, ana pistin hemen yanında ve pisti iyi bir şekilde görebilecek şekilde yerleştirildi.

Silverstone cartoon map Photo by: Uncredited

Bu pek dikkat çekici bir ayrıntı değildi ve dergi basılana kadar kimse onu fark etmedi. Bamber'in kendisi dahi bu şaka boyunca sessiz kaldı.

Bamber'ın Britanya GP sonrası çizimini göndermesinden sonraki hafta bu konuyla alakalı sorular sorulmaya başlandı.

Ayrton Senna ve Alain Prost'un bir turu tartışırken marinadan bahsettiği çizimin, şakayı anlayamadıkları için Autosport çalışanları için pek bir anlamı yoktu.

Silverstone cartoon Photo by: Uncredited

O dönemde Britanya GP ekinden sorumlu olan Autosport editörü Andy Hallbery, Bamber'ı arayarak son çizimin anlamını sordu.

Hallbery, Bamber'ın konuyu açığa çıkardığı anı şu şekilde açıkladı: "Silverstone/Becketts'teki 'Marina' hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Autosport'ta yeni sayılırdım ve Jim gibi saygın içerik üreticilerine güveniyordum."

"1988 Britanya GP ön izleme ekini düzenledikten sonra, Jim ana dergi için haftalık çizimini gönderdi."

"Hiçbirimiz şakayı anlamamıştık. Hiçbirimiz için bir anlamı yoktu. Marina da neyin nesiydi? Bunu sormak için onu aradım. Onun cevabı basitti: 'Geçen hafta yayınladığın ön izlemedeki haritaya bak'"

Herkes yaşananların eğlenceli tarafına baktı ve derginin kendisi de bir sonraki sayıda alternatif Marina çizimi paylaştı.

Silverstone cartoon Photo by: Uncredited

Silverstone'a sahte bir yat limanının dahil edilmesi aslında pek de sürpriz değildi çünkü Bamber, sık sık Autosport'a gönderdiği çizimlerinde zaman zaman kendi özel şakalarından bazılarını açığa çıkarmaya çalışıyordu.

Hallbery, "Bamber ile çalışmak hem eğlenceli hem de kabustu. Kötü bir mizah anlayışı olan ancak kesinlikle yetenekli bir sanatçıydı."

"Onun çalışması mükemmeldi ancak sık sık özel şakalar yapardı. Bazen, stadyum bölümünün altında iki dairesel otoparkı olan eski Hockenheim haritası ve Ostkurve'ye doğru yeşilden kırmızıya dönen ağaçlar gibi şakaları bariz olurdu ve bunlar Hockenheim'ı bir daha aynı şekilde göremeyeceğinizi gösteriyordu."

"Yıllarca onunla birlikte çalışmak bir ayrıcalıktı ancak o şakasından sonra gönderdiği her şeye çok yakından baktım."

"O, hiç büyümeyen yaramaz bir okul çocuğunun doğasına sahip yaratıcılıkla dolu bir zihne sahipti! Ve onu harika yapan da tam olarak buydu." dedi.