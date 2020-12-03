FIA, Bahreyn'in kısa pistin için engelleme cezalarını hafifletmeyecek!

3.5 km’lik pistte 53 saniye kadar kısa sürebilecek tur zamanları görülmesi bekleniyor ve böylece pilotlar sıralama turlarında lastikleriyle birçok tur atabilecekler.

Pistte 20 araç varken Q1’in özellikle dolu olması bekleniyor ve bu yüzden pilotlar temiz bir tur elde edemeyebilecek olmasına rağmen Masi, normal engelleme kurallarının uygulanacağını belirtti.

Motorsport.com’un sorusuna cevaben Masi: “Bence antrenman seanslarına genel olarak liberal bir tutum sergiliyoruz; daha liberal, çünkü antrenman.”

“Fakat sıralama sırasında normal kurallar geçerli olacak ve gereksiz herhangi bir engelleme olduğu takdirde incelenecek ve kendi çerçevesinde değerlendirilecek.”

“O yüzden kısa bir tur sebebiyle, gereksiz yere kimsenin cezalandırılmasına ihtiyaç doğduğunu düşünmüyorum.”

Masi bu hafta sonu kısa tur süresine rağmen özel herhangi bir sorunla karşılaşılacağını düşünmüyor.

Masi: “Kesinlikle telaşlı geçecek, öyle söyleyeyim. Tabii ki uzun bir süredir bir grand prix'de gördüğümüz en çok tur sayısıyla karşı karşıyayız.”

“Kesinlike seri atış turları gibi olacak. Ne olduğuna bakacağız ama simülasyonlar 53-55 saniyelik turlar öngörüyor. O yüzden farklı bir şekilde çok yoğun olacak.”

“Ama aynı zamanda yönetmesi güzel bir zorluk, farklı bir şey. Ve birkaç takımla konuştuktan sonra onların da aynı şekilde baktığını gördüm, tamamen farklı bir şey.”

Masi aynı zamanda sürücülerin ‘agresif’ olarak tanımladığı, normal pistin bypass geçildiği şikandaki kerbler konusundaki endişelerini de yersiz bulduğunu belirtti.

“Orada kerbler var ve evet, agresif kerbler ama birçok pistten farklı değiller. Bazı yerlerde çok agresif kerbler oluyor, bazı pistlerdeyse daha az agresif kerbler oluyor.”

“Ama aralarında yarış pisti var, ve hedef de pistin üstünde kalmak. Ve geriye dönüp baktığımızda sürücüler her zaman farklı türlerde kerbler istediler, farklı yerlerde daha agresif tipte kerbler. Böylece pist dışına çıkmaktan da geri kalıyorlar.”

Masi, bu hafta sonu birleştirici kısımda da pist limiti gözlemciliği yapacaklarını söyledi.

“Pistin doğası sebebiyle pist limitlerindense daha çok kısayollara bakıyor olacağız.”

“Mesela genişten almaktansa apex kerblerinin gerisinden gitmek gibi. Ama yine Cuma antrenmanlarında nasıl gittiğine bakacağız ve ne yapmamız gerektiğini göreceğiz. Herkes için tamamen yeni bir durum.”