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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Sakhir GP / Analiz

Mercedes, Sakhir'de DAS olmadan yarışabilir

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Mercedes, Sakhir'de DAS olmadan yarışabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Brackley merkezli takım gelecek sene başlayacak yasağın öncesinde bu yarış da Çift Eksenli Direksiyon Sistemi (DAS) olmadan yarışacak gibi görünüyor. Mercedes halihazırda Portimao’daki Portekiz GP’de antrenman seansında bunu denemişti fakat artık sezona dair önemli bir hedefi kalmadığı için 2021 adına deneyler yapmaya kendisini adayabilir.

Mercedes tüm sezon hedeflerini başardı, o yüzden artık geleceği düşünebilir: Sakhir’deki garajda hazırlanan W11 yine DAS’ı kullanmayacak, Portimao’daki Portekiz GP’sinde antrenmanda olduğu gibi, öncesinde ise Çift Eksenli Direksiyon Sistemi Alman markanın her iki sürücüsü tarafından da kalkış turlarında ve yeniden başlatmalarda ön lastikleri ısıtmak için kullanılıyordu.

Bugün garajda çekilen fotoğraflarda, W11'de DAS olmadığı görüldü.

Bahreyn’de W10’daki direksiyon kutusu yeniden kullanıldı: bu deney özellikle gelecek sene FIA’nın Mercedes sürücülerine büyük avantaj sağlayan sisteme karşı diğer takımların da benzer bir sistem üretmek için araştırma yapmak adına büyük harcamalara girmesini önlemek için sistemin kullanılmasını yasaklamasından doğacak duruma çözüm bulmaya hedeflenmiş durumda.

Hatta bu çözüm, Mercedes sürücülerinin sıralamanın ilk turu veya güvenlik aracından sonraki yeniden kalkışta olmasa da normal kalkış öncesinde her zaman kullandığı bir sistem. Çünkü direksiyon kolonunun hareketiyle ön lastiklerin zemine temas ettiği yerler değişince sıcaklık doğru kullanım aralığına getirilebiliyor ve böylece lastiklerin ısınmasını geliştirmek mümkün oluyor.

Teknisyenler DAS yasaklandığında W11’in lastiklerin üstündeki etkisini anlamak ve aracın negatif etkilerini sınırlandırmak için aracın düzeninde nelerin değiştirilmesi gerektiğini öğrenmek için veri toplamak istiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP Biletler
Alt-etkinlik Perşembe
Lokasyon Sakhir
Pilotlar George Russell , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Franco Nugnes

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