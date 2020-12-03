Mercedes, Sakhir'de DAS olmadan yarışabilir

Mercedes tüm sezon hedeflerini başardı, o yüzden artık geleceği düşünebilir: Sakhir’deki garajda hazırlanan W11 yine DAS’ı kullanmayacak, Portimao’daki Portekiz GP’sinde antrenmanda olduğu gibi, öncesinde ise Çift Eksenli Direksiyon Sistemi Alman markanın her iki sürücüsü tarafından da kalkış turlarında ve yeniden başlatmalarda ön lastikleri ısıtmak için kullanılıyordu.

Bugün garajda çekilen fotoğraflarda, W11'de DAS olmadığı görüldü.

Bahreyn’de W10’daki direksiyon kutusu yeniden kullanıldı: bu deney özellikle gelecek sene FIA’nın Mercedes sürücülerine büyük avantaj sağlayan sisteme karşı diğer takımların da benzer bir sistem üretmek için araştırma yapmak adına büyük harcamalara girmesini önlemek için sistemin kullanılmasını yasaklamasından doğacak duruma çözüm bulmaya hedeflenmiş durumda.

Hatta bu çözüm, Mercedes sürücülerinin sıralamanın ilk turu veya güvenlik aracından sonraki yeniden kalkışta olmasa da normal kalkış öncesinde her zaman kullandığı bir sistem. Çünkü direksiyon kolonunun hareketiyle ön lastiklerin zemine temas ettiği yerler değişince sıcaklık doğru kullanım aralığına getirilebiliyor ve böylece lastiklerin ısınmasını geliştirmek mümkün oluyor.

Teknisyenler DAS yasaklandığında W11’in lastiklerin üstündeki etkisini anlamak ve aracın negatif etkilerini sınırlandırmak için aracın düzeninde nelerin değiştirilmesi gerektiğini öğrenmek için veri toplamak istiyor.