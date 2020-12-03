Sakhir GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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Sakhir GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Şimdiye kadar sadece Williams motor cezası aldı.
Güç ünitesi sayıları:
|Yarışçı
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|63. G. Russell
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|77. V. Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|05. S. Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|23. A. Albon
|Red Bull Racing
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|55. C. Sainz
|McLaren
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|04. L. Norris
|McLaren
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|03. D. Ricciardo
|Renault
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|31. E. Ocon
|Renault
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|26. D. Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|11. S. Perez
|Racing Point
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|18. L. Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|07. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|51. P. Fittipaldi
|Haas F1
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|89. J. Aitken
|Williams
|Mercedes
|4
|4
|4
|3
|1
|2
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Sakhir GP Biletler
|Editör
|Kemal Şengül
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