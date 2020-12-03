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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Sakhir GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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Sakhir GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Ekleyen:
, Editör

Sakhir GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Şimdiye kadar sadece Williams  motor cezası aldı.

Güç ünitesi sayıları:

Yarışçı Takım Motor ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
63. G. Russell Mercedes Mercedes 3 3 3 3 2 2
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 3 3 3 3 2 2
05. S. Vettel Ferrari Ferrari 3 3 3 2 2 2
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 3 2 2 2
33. M. Verstappen Red Bull Racing Honda 3 3 3 3 2 2
23. A. Albon Red Bull Racing Honda 3 3 3 3 2 2
55. C. Sainz McLaren Renault 3 3 3 3 2 2
04. L. Norris McLaren Renault 3 3 3 3 2 2
03. D. Ricciardo Renault Renault 3 3 3 3 2 2
31. E. Ocon Renault Renault 3 3 3 3 2 2
26. D. Kvyat AlphaTauri Honda 3 3 3 3 2 2
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 3 3 3 3 2 2
11. S. Perez Racing Point Mercedes 3 3 3 3 2 2
18. L. Stroll Racing Point Mercedes 3 3 3 3 2 2
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 3 2 3 2 2 2
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 3 2 2 2 2 2
51. P. Fittipaldi Haas F1 Ferrari 3 3 3 2 2 2
20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 3 2 2 2 2 2
89. J. Aitken Williams Mercedes 4 4 4 3 1 2
06. N. Latifi Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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