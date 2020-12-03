Sakhir GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.

Şimdiye kadar sadece Williams motor cezası aldı. Güç ünitesi sayıları: