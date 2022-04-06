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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avustralya GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı
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FIA, 2022 sezonunda yüz yüze basın toplantılarına geri dönme kararı almıştı. Önceki yarışlarda olduğu gibi Avustralya GP'de de sürücüler beşerli gruplar halinde cuma günü soruları yanıtlayacak.

Avustralya, Türkiye'ye kıyasla tamamen farklı bir saat diliminde olduğu için basın toplantısı TSi gece yapılacak.

Program:

8 Nisan Cuma

02:30 TSi

Fernando Alonso (Alpine)
Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Carlos Sainz (Ferrari)
Alex Albon (Williams)

 

03:00 TSi

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Kevin Magnussen (Haas)
Mick Schumacher (Haas)
George Russell (Mercedes)
Sergio Pérez (Red Bull)

 

03:30 TSi

Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Nicholas Latifi (Williams)

 

04:00 TSi

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Lando Norris (McLaren)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)

 

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 14:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

9 Nisan Cuma

03:30 TSi

Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
Otmar Szafnauer (Alpine)
Toto Wolff (Mercedes)

04:00 TSi

Franz Tost (AlphaTauri)
Andreas Seidl (McLaren) 
Christian Horner (Red Bull)

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