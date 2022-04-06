FIA, Avustralya GP basın toplantısı programını açıkladı
FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avustralya GP için basın toplantısı programını açıkladı.
FIA, 2022 sezonunda yüz yüze basın toplantılarına geri dönme kararı almıştı. Önceki yarışlarda olduğu gibi Avustralya GP'de de sürücüler beşerli gruplar halinde cuma günü soruları yanıtlayacak.
Avustralya, Türkiye'ye kıyasla tamamen farklı bir saat diliminde olduğu için basın toplantısı TSi gece yapılacak.
Program:
8 Nisan Cuma
02:30 TSi
Fernando Alonso (Alpine)
Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Carlos Sainz (Ferrari)
Alex Albon (Williams)
03:00 TSi
Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Kevin Magnussen (Haas)
Mick Schumacher (Haas)
George Russell (Mercedes)
Sergio Pérez (Red Bull)
03:30 TSi
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Nicholas Latifi (Williams)
04:00 TSi
Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Lando Norris (McLaren)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 14:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.
9 Nisan Cuma
03:30 TSi
Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
Otmar Szafnauer (Alpine)
Toto Wolff (Mercedes)
04:00 TSi
Franz Tost (AlphaTauri)
Andreas Seidl (McLaren)
Christian Horner (Red Bull)
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