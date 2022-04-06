FIA, Avustralya GP'de 4 DRS alanı olacağını doğruladı

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Bu hafta başında çıkan haberlerde, Formula 1'in resmi sitesindeki Albert Park pist çiziminde 4 DRS alanının yer almasının ardından Avustralya GP'de dört DRS alanı olacağı iddiaları gündeme geldi.

FIA, bu sabah yayınladığı pist haritasında yarışta 4 DRS alanının olacağını doğrulamış oldu. Böylece ilk defa bir Formula 1 yarışında 4 DRS alanı olacak.

Avustralya'da en son yarış 2019'da yapıldı ve o yarışta - ana düzlükte, 2 ile 3. viraj arasında ve 12 ile 13. virajlar arasında - toplam 3 yerde DRS kullanılıyordu.

Bu seneki yarış öncesinde pistte önemli değişiklikler yapıldı. 9 ve 10. virajların olduğu şikan kaldırılırken eskiden 11 ve 12. viraj olan bölüm 9 ve 10. viraj haline geldi.

FIA, hızlanan bu bölgeye ekstra bir DRS alanı eklemiş oldu. Bu bölümde DRS kullanılıp kullanılmayacağına 6. viraj çıkışındaki sensörler belirleyecek. Aynı sensörler, 10 ve 11. virajlar arasındaki DRS alanı için de belirleyici olacak.

İkinci DRS belirleme noktası 12. virajdan 13. viraj frenlemesine taşındı. Bu DRS belirleme noktası, ana düzlük ve 2 ve 3. viraj arasındaki DRS alanları için belirleyici olacak.

DRS bu sene Max Verstappen ve Charles Leclerc arasındaki galibiyet mücadelelerinde etkili olmuştu.

Suudi Arabistan GP'de her iki pilot, ana düzlükteki DRS alanını kullanmak için farklı noktalarda kasıtlı yavaşlamıştı. Bu taktiksel savaş, galibiyet mücadelesinin kritik noktalarından birisiydi.

Son yıllardaki eleştirilerin ardından Albert Park'taki birçok viraj, daha iyi yarış fırsatı sunması için genişletildi. Yapılan değişikliklerin ardından pist uzunluğu 5.303km'den 5.278km'ye düştü.